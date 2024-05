Manfred Ugalde no está atravesando por un buen momento en su carrera desde su llegada a Rusia y Claudio Vivas habló al respecto.

El delantero costarricense Manfred Ugalde ha sido objeto de análisis por parte del director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Claudio Vivas, en relación a su rendimiento en el Spartak de Moscú, donde aún no ha anotado tras diez partidos en la Premier League Rusa. Además, aprovechó el momento del costarricense para compararlo con un campeón del mundo de Argentina.

En una reciente conferencia de prensa, el periodista Anthony Porras de Radio Columbia consultó al director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Claudio Vivas, sobre la situación de Manfred Ugalde y las dificultades que ha enfrentado para adaptarse al fútbol ruso tras su llegada al Spartak de Moscú.

¿Con quién comparó Claudio Vivas a Manfred Ugalde?

“El presente de Manfred en lo futbolístico es bueno en lo individual, no del equipo que no viene teniendo buen rendimiento y eso está más que claro. Para nosotros sigue siendo un jugador muy importante más allá que los resultados y los goles no llegan”, compartió Claudio Vivas.

Manfred Ugalde con la Selección de Costa Rica

“No me quiero ir a otros lugares, pero solamente para recordarles, Lautaro Martínez (argentino) tampoco venía anotando y nos convirtió a nosotros después de mucho tiempo, los jugadores tienen esos momentos y esas rachas“, afirmó Vivas.

Lautaro Martínez con la Selección Argentina

“Lo más importante es que nosotros tenemos a Ugalde, que lo pudimos recuperar y juega en la Selección, necesitamos que en el club tenga esos minutos que lo vienen sosteniendo, pero hasta ahí llegamos, no podemos hacer mucho más“, sentenció Claudio Vivas.

¿Cuál es el presente de Manfred Ugalde?

El delantero costarricense Manfred Ugalde atraviesa un bache goleador desde su llegada a la Premier League Rusa con el Spartak de Moscú. Tras debutar el pasado 2 de marzo, Ugalde aún no ha logrado anotar ni registrar asistencias en sus diez primeros partidos disputados.

Dicha sequía goleadora ha generado cierta preocupación entre los aficionados y la prensa especializada, quienes esperaban una adaptación más rápida y efectiva del joven atacante. Sin embargo, es importante analizar la situación con cautela y considerar diversos factores que podrían estar influyendo en el rendimiento de Ugalde