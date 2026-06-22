Por qué no juega Antoine Griezmann hoy con Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Este lunes 22 de junio, Francia juega su segundo partido del Mundial 2026 frente a Irak por el Grupo I. Pero este duelo que se disputará en Filadelfia sigue arratrando una duda recurrente entre los aficionados internacionales: ¿por qué no juega Antoine Griezmann?

Y aunque muchos probablemente podrían pensar que se trata de sanciones o problemas físicos, la realidad es mucho más concluyente: el campeón de Rusia 2018 y subcampeón de Qatar 2022 se retiró definitivamente del combinado nacional el 30 de septiembre de 2024. Es por esta razón que el icónico delantero no viajó a Norteamérica con el combinado dirigido por Didier Deschamps.

Griezmann y el fin de una era dorada

La decisión del atacante de dar un paso al costado se produjo tras la Eurocopa 2024, torneo donde Les Bleus fueron eliminados en semifinales ante España. En aquel momento, Griezmann argumentó que su ciclo había concluido y que era momento de consolidar el liderazgo de jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Marcus Thuram.

De esta manera, cerró un capítulo de más de diez años representando a su país. Desde su debut en marzo de 2014, el futbolista se transformó en el motor del equipo durante su época más gloriosa, en la que disputó tres Mundiales y alzó tanto el trofeo de 2018 como la Nations League de 2021. Se marchó de la selección con 44 goles en 137 encuentros. Además, dejó una marca de hierro: jugó 84 partidos consecutivos con Francia entre 2017 y 2024, una seguidilla que sólo se cortó por una lesión de tobillo.

Ahora la Selección de Francia es toda de Mbappé. (Getty Images)

También se va de España: su futuro en el fútbol de clubes

Que ya no vista la camiseta de su país no significa que haya colgado las botas. A sus 35 años, Griezmann se mantiene vigente. Acaba de finalizar la temporada europea y se despidió del Atlético de Madrid tras una etapa fantástica que lo coronó como el máximo goleador histórico de la institución española.

Publicidad

Publicidad

A partir de julio de 2026, el francés emprenderá una nueva aventura en la MLS de Estados Unidos donde jugará con el Orlando City, institución con la que firmó un acuerdo que abarca hasta la temporada 2027-28 con una opción de extensión por un año más.