En qué estadio juegan Francia vs. Noruega en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Francia y Noruega ya están clasificados a la siguiente ronda, pero quieren definir el liderato del Grupo I del Mundial 2026.

Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos.

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El encuentro se jugará en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. Aunque la sede mundialista se identifica con Boston, el estadio está en una localidad situada a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad.

ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

El contexto deportivo le da mucho peso al partido. Francia y Noruega ya ganaron sus dos primeros encuentros y llegan igualadas con 6 puntos, por lo que el cruce definirá el primer puesto del grupo. La diferencia de gol favorece por ahora al equipo francés, pero Noruega tiene argumentos ofensivos de sobra para cambiar el orden de la zona.

Dónde juegan Francia vs. Noruega

El partido entre Francia y Noruega se disputará en Foxborough, una ciudad del estado de Massachusetts ubicada entre Boston y Providence.

La sede oficial para FIFA aparece como Boston Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es Gillette Stadium. Es la casa de los New England Patriots, de la NFL, y del New England Revolution, de la MLS.

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El uso del nombre Boston responde a la identificación regional de la sede, pero el estadio no está dentro de la ciudad. Ese detalle es importante para explicar la logística del partido: los hinchas que viajan desde Boston deben trasladarse hasta Foxborough, una zona acostumbrada a recibir eventos deportivos masivos.

Para Francia vs. Noruega, el escenario tendrá un partido de alto impacto. No se trata solo de un cierre de grupo: definirá quién avanza como líder y quién queda segundo antes de los 16avos de final.

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Boston Stadium, una sede conocida para el fútbol internacional

El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 y desde entonces se convirtió en uno de los recintos deportivos más importantes del noreste de Estados Unidos.

Aunque su identidad principal está ligada al fútbol americano, también tiene una larga relación con el fútbol. Allí juega como local el New England Revolution y el estadio ya recibió partidos internacionales, encuentros de selecciones, torneos continentales y eventos de gran escala.

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La sede tiene un perfil particular dentro del torneo. No es un estadio techado ni de clima controlado, sino un recinto abierto, con ambiente fuerte y un público acostumbrado a grandes jornadas deportivas. Eso puede darle al partido un marco más clásico, con menos protección frente al clima y más influencia del entorno.

Capacidad del Boston Stadium para el Mundial 2026

El Boston Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores, aunque el aforo puede variar de acuerdo con la configuración FIFA para zonas de prensa, seguridad, hospitality y espacios operativos.

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Para un partido como Francia vs. Noruega, ese tamaño puede ofrecer un ambiente importante sin llegar a las dimensiones gigantes de otras sedes estadounidenses. La cercanía de las tribunas y el peso de las hinchadas europeas pueden ayudar a construir un clima de partido grande.

La sede también tiene un factor climático a considerar. Foxborough puede presentar condiciones cambiantes en junio, y el Mundial ya mostró que el clima en la costa este puede afectar partidos, tras interrupciones y retrasos por tormentas en otros encuentros de la zona.

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Para Francia, acostumbrada a controlar escenarios grandes, el reto será sostener su jerarquía en un partido de ritmo alto. Para Noruega, el estadio volverá a ser familiar: allí debutó con un triunfo contundente ante Irak.

ver también Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Boston Stadium

El Boston Stadium recibe siete partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y un encuentro de cuartos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Haití 0-1 Escocia — Grupo C — 13 de junio.

— — 13 de junio. Irak 1-4 Noruega — Grupo I — 16 de junio.

— — 16 de junio. Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C — 19 de junio.

— — 19 de junio. Inglaterra 0-0 Ghana — Grupo L — 23 de junio.

— — 23 de junio. Noruega vs. Francia — Grupo I — 26 de junio.

— — 26 de junio. 16avos de final — 29 de junio.

— 29 de junio. Cuartos de final — 9 de julio.

Francia busca cerrar como líder

Francia llega al partido con puntaje perfecto. Debutó con una victoria 3-1 ante Senegal y luego venció 3-0 a Irak, resultados que la dejaron con 6 puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra.

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El equipo francés llega además con una particularidad: Didier Deschamps no estará en el banco por el fallecimiento de su madre, por lo que Guy Stéphan asumirá la conducción del equipo en este partido.

En lo futbolístico, Francia tiene margen porque el empate le alcanza para terminar primera, siempre que conserve su ventaja en la diferencia de gol. Aun así, el objetivo será ganar para sostener autoridad y evitar especulaciones antes de los cruces.

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Noruega quiere dar el golpe ante una potencia

Noruega también llega con dos victorias. Le ganó 4-1 a Irak en su debut y luego superó 3-2 a Senegal, resultados que confirmaron su gran momento ofensivo.

El equipo de Ståle Solbakken tiene a Erling Haaland como figura central y una estructura ofensiva capaz de competir contra cualquier rival. La selección noruega volvió al Mundial después de una larga ausencia y ya se metió entre las historias fuertes de la fase de grupos.

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Contra Francia, el desafío será mayor. Noruega necesita ganar para quedarse con el primer puesto, porque el empate mantendría a los franceses arriba por diferencia de gol.

Datos de Francia vs. Noruega

Partido: Francia vs. Noruega.

Francia vs. Noruega. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: I.

I. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Ciudad: Foxborough, Massachusetts.

Foxborough, Massachusetts. Estadio: Gillette Stadium / Boston Stadium.

Gillette Stadium / Boston Stadium. Capacidad: cerca de 65.000 espectadores.

cerca de 65.000 espectadores. Contexto: Francia es líder por diferencia de gol; Noruega necesita ganar para terminar primera.