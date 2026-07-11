Cuál es el ranking FIFA de Noruega y cuántos puestos la separan de Inglaterra en el Mundial 2026

Noruega se encuentra por debajo en el ranking, pero ya sabe lo que es dar la sorpresa en la Copa del Mundo. Eliminó a Brasil.

Noruega afronta el partido contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 con una diferencia considerable en el ranking FIFA. Sin embargo, sus resultados en el torneo redujeron la distancia que podía anticiparse antes del comienzo de la competencia.

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En la última actualización oficial publicada antes del Mundial, Noruega aparece en el puesto 31, mientras que Inglaterra ocupa la cuarta posición. Por lo tanto, entre ambas selecciones existen 27 lugares de diferencia, con ventaja para los Three Lions.

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El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Para Noruega representa la posibilidad de alcanzar por primera vez una semifinal mundialista; Inglaterra, en cambio, intentará regresar a esa instancia después de quedar eliminada en los cuartos de Qatar 2022.

Cuál es el ranking FIFA de Noruega

Noruega ocupa el puesto 31 del ranking FIFA masculino. La ubicación corresponde a la actualización oficial del 11 de junio de 2026, publicada antes del inicio de la Copa del Mundo.

Desde la publicación de la tabla, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken derrotó a Irak, Senegal, Costa de Marfil y Brasil. Su única derrota se produjo frente a Francia en la última jornada del Grupo I.

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La próxima actualización oficial está programada para el 20 de julio, un día después de la final. Allí quedará reflejado el impacto de la actuación noruega y de los resultados obtenidos ante selecciones con mejor puntuación.

El mejor registro histórico de Noruega fue el segundo puesto. Su posición más baja fue la 88, mientras que su promedio desde la creación del ranking se encuentra alrededor del lugar 34.

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Cuál es el ranking FIFA de Inglaterra

Inglaterra se encuentra en el puesto 4, exactamente 27 posiciones por encima de Noruega.

La clasificación coloca al seleccionado inglés entre los principales candidatos al título. Solamente Argentina, España y Francia aparecieron por encima en la última actualización previa al Mundial.

Inglaterra tuvo como mejor ubicación histórica el tercer puesto. Su registro más bajo fue el lugar 27 y su posición promedio desde la creación del ranking es la décima.

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El equipo de Thomas Tuchel también respaldó esa condición durante la competencia. Ganó el Grupo L, permaneció invicto en sus cinco encuentros y superó dos eliminatorias antes de llegar a Miami.

Cómo llegaron Noruega e Inglaterra al cruce

Noruega terminó segunda en el Grupo I, detrás de Francia. Posteriormente eliminó a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial al vencer a Brasil en octavos.

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Sus resultados en el torneo fueron:

Irak 1-4 Noruega.

Noruega 3-2 Senegal.

Noruega 1-4 Francia.

Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Brasil 1-2 Noruega.

Inglaterra ganó el Grupo L después de conseguir dos victorias y un empate. En la fase eliminatoria remontó ante República Democrática del Congo y luego dejó afuera al anfitrión México en el Estadio Azteca.

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Sus resultados fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia.

Inglaterra 0-0 Ghana.

Panamá 0-2 Inglaterra.

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.

México 2-3 Inglaterra.

Noruega quiere que el ranking quede en segundo plano

La diferencia de 27 posiciones favorece claramente a Inglaterra, pero el desempeño noruego demuestra que la clasificación no determina por sí sola el resultado de una eliminatoria.

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El conjunto escandinavo ganó cuatro partidos en el Mundial y viene de dejar afuera a Brasil, que había comenzado el torneo dentro del Top 10. Además, marcó en sus cinco presentaciones y llega con una de las delanteras más productivas de la competencia.

Erling Haaland es su principal referencia ofensiva, mientras que Martin Ødegaard se encarga de organizar el juego desde el mediocampo. La presencia de ambos permite que Noruega combine capacidad física, velocidad y calidad técnica.

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Eliminar a Inglaterra significaría alcanzar la primera semifinal de su historia en una Copa del Mundo. También supondría superar a otro rival ubicado muy por encima en la clasificación internacional.

Inglaterra busca imponer su jerarquía

Inglaterra llega mejor posicionada, invicta y con mayor experiencia en instancias decisivas. Los Three Lions disputarán sus undécimos cuartos de final mundialistas, mientras que Noruega nunca había avanzado hasta esta ronda.

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El equipo inglés cuenta con figuras acostumbradas a competir en la Premier League y en los principales torneos europeos. Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka forman parte de un ataque que encontró respuestas en los momentos más exigentes del Mundial.

Su condición de cuarta selección del ranking aumenta el favoritismo, pero también la obligación. Inglaterra necesitó remontar contra Congo y sufrió hasta el final frente a México, dos antecedentes que muestran los riesgos de cualquier partido de eliminación directa.

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Datos de Noruega vs. Inglaterra