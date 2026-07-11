Quién es el DT de Noruega que enfrenta a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega ha hecho historia pura en el Mundial 2026 tras llegar hasta los cuartos de final, esto gracias a su técnico.

Ståle Solbakken llega al partido contra Inglaterra con una historia que pesa mucho en Noruega. Fue parte del plantel que disputó el Mundial de Francia 1998 y, casi tres décadas después, es el entrenador que devolvió al país a una Copa del Mundo. Ahora, este 11 de julio de 2026, conduce a su selección en los cuartos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

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Su nombre importa por dos razones. La primera es histórica: Noruega volvió a un Mundial después de 28 años. La segunda es deportiva: ya no se trata solo de haber clasificado, sino de haber llevado al equipo hasta los ocho mejores después de eliminar a Costa de Marfil y Brasil en la fase de mata-mata.

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Quién es Ståle Solbakken, el DT que devolvió a Noruega a un Mundial después de 28 años

Ståle Solbakken es el entrenador que comandó el regreso más esperado del fútbol noruego. La selección no jugaba una Copa del Mundo desde 1998, torneo en el que el propio Solbakken estuvo como futbolista. Su ciclo permitió cortar esa ausencia y devolver al país a la elite mundial.

Ese dato explica por qué su figura tiene tanta fuerza en el fútbol noruego. Solbakken no es un técnico externo al proceso ni alguien ajeno a la historia de la selección. Fue parte de la última Noruega mundialista y ahora lidera desde el banco a la generación que volvió a poner al país en una instancia grande.

El salto, además, no terminó en la clasificación. En el Mundial 2026, Noruega avanzó desde la fase de grupos, superó dos cruces de eliminación directa y llegó a cuartos de final, donde enfrenta a Inglaterra por un lugar entre los cuatro mejores.

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De jugador mundialista a seleccionador de Noruega

Antes de convertirse en entrenador, Solbakken fue mediocampista. Pasó por HamKam, Lillestrøm, Wimbledon, Aalborg y Copenhague, y llegó a disputar 58 partidos con la selección noruega, además de formar parte del plantel que jugó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000.

Esa trayectoria como jugador le dio un vínculo directo con la camiseta. Solbakken conoce desde adentro lo que significa representar a Noruega y también lo que implicaba cargar con una ausencia tan larga en Mundiales.

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Por eso su regreso al torneo como entrenador tiene una lectura especial. No solo devolvió a Noruega a la Copa del Mundo: también cerró un círculo personal, porque pasó de integrar la última generación mundialista a dirigir a la siguiente.

Su carrera como entrenador antes de la selección

El prestigio de Solbakken como técnico se construyó sobre todo en Copenhague, donde tuvo sus mejores etapas como entrenador de clubes. Allí ganó múltiples títulos de liga y se consolidó como una referencia del fútbol escandinavo. También dirigió a HamKam, 1. FC Köln y Wolverhampton, además de tener dos ciclos en el club danés.

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Su paso por Inglaterra, particularmente en Wolves, no fue sencillo. Pero ese recorrido también forma parte de su perfil: un entrenador que atravesó contextos difíciles, volvió a construirse y terminó encontrando en la selección de Noruega el proyecto más importante de su carrera reciente.

En diciembre de 2020, Solbakken tomó el mando del seleccionado noruego, después de la salida de Lars Lagerbäck. Desde entonces, su gran objetivo fue claro: llevar al país de vuelta al Mundial.

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El episodio cardíaco que marcó su vida

La historia de Solbakken también tiene un capítulo muy fuerte fuera de lo estrictamente futbolístico. En 2001, cuando jugaba en Copenhague, sufrió una parada cardíaca durante un entrenamiento. Su corazón estuvo detenido durante varios minutos y el episodio terminó obligándolo a retirarse como futbolista profesional.

Aquel momento cambió por completo su carrera. Solbakken pasó de jugador a entrenador y construyó desde el banco una segunda vida dentro del fútbol.

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Ese antecedente suele aparecer cada vez que se repasa su perfil porque ayuda a entender su carácter. Su carrera no fue lineal: tuvo un corte abrupto, se reinventó y terminó llevando a Noruega de regreso a un Mundial.

ver también ¿Por qué la camiseta de Erling Haaland dice “Braut Haaland” en Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Qué tipo de Noruega construyó Solbakken

La Noruega de Solbakken tiene nombres propios muy fuertes, pero también una estructura reconocible. Erling Haaland es la gran referencia ofensiva, Martin Ødegaard ordena y conecta desde el mediocampo, y alrededor de ellos el entrenador armó un equipo competitivo, físico y capaz de golpear en momentos clave.

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No se trata solo de juntar talento. Solbakken logró que una generación con figuras de primer nivel compita como equipo, algo que Noruega necesitaba para transformar la expectativa en resultados concretos.

Cómo llegó Noruega al partido contra Inglaterra

Noruega llega al duelo ante Inglaterra después de una campaña que ya tiene impacto histórico. En la fase de grupos, el equipo mostró poder ofensivo y también algunas dificultades defensivas, con resultados como el 4-1 ante Irak, el 3-2 sobre Senegal y la derrota 4-1 contra Francia.

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En la fase eliminatoria, el equipo dio un paso adelante. Primero venció 2-1 a Costa de Marfil y luego eliminó a Brasil con otro 2-1, en una noche que cambió por completo el tono de su Mundial.

El triunfo ante Brasil fue el golpe más fuerte del ciclo. Erling Haaland marcó a los 79 y a los 90 minutos, ambos tantos con asistencia de Andreas Schjelderup. El descuento de Neymar, ya en tiempo agregado, solo agregó suspenso al cierre pero no evitó la clasificación noruega.

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Haaland, Ødegaard y una generación que ya compite

El trabajo de Solbakken también se entiende por la forma en que logró ordenar a una generación muy talentosa. Durante años, Noruega tuvo nombres de alto nivel, pero no lograba trasladar ese potencial a una clasificación mundialista.

En este ciclo, la historia cambió. Haaland aporta una capacidad goleadora diferencial, Ødegaard le da conducción y alrededor aparecieron futbolistas como Sander Berge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Alexander Sørloth, Julian Ryerson y Kristoffer Ajer, todos con experiencia competitiva importante.

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Solbakken le dio a ese grupo una estructura. Y esa estructura es la que hoy tiene a Noruega en cuartos de final del Mundial, frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

Inglaterra, el examen que mide hasta dónde puede llegar Noruega

El partido contra Inglaterra aparece como la prueba más alta del ciclo. Noruega ya rompió la sequía mundialista, ya ganó partidos de eliminación directa y ya eliminó a una potencia como Brasil. Ahora debe confirmar si puede sostener ese nivel ante otro rival de máxima jerarquía.

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Inglaterra representa una exigencia distinta: plantel profundo, experiencia, presión internacional y un equipo acostumbrado a disputar partidos decisivos. Para Solbakken, el cruce en Miami Gardens puede marcar el límite o la consagración de su proyecto.

Noruega ya hizo historia con volver al Mundial y meterse entre los ocho mejores. El desafío ahora es todavía mayor: eliminar a Inglaterra y quedar a un partido de la final.

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Datos clave de Ståle Solbakken