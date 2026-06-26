Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Por qué no juega Giorgian de Arrascaeta hoy en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Uruguay se juega la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 con la ausencia de algunas figuras en el once titular.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El del Flamengo aún no debutó en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEl del Flamengo aún no debutó en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay se enfrenta a España por la última jornada del Grupo H del Mundial 2026. Los Charrúas deben sumar para no quedarse afuera de la competencia y prácticamente tendrán que hacerlo a través de una victoria para no depender de los demás.

Publicidad

Para este juego determinante, el seleccionado comandado por Marcelo Bielsa no podrá contar con Giorgian de Arrascaeta, futbolista del Flamengo. El mediocampista ofensivo, que se perdió las primeras dos jornadas, seguirá viendo a sus compañeros desde afuera.

De Arrascaeta se fracturó la clavícula a finales de abrir jugando la Copa Libertadores. Logró recuperarse para forma parte de los convocados para esta Copa del Mundo 2026, pero previo al debut sufrió un desgarro en el gemelo derecho que le prohibió sumar minutos.

España vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido del Mundial 2026 – cómo ver y alineaciones confirmadas

ver también

España vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido del Mundial 2026 – cómo ver y alineaciones confirmadas

¿Cuándo vuelve Giorgian de Arrascaeta para jugar con Uruguay?

No estará en el último partido del grupo contra España, pero sí podría hacerlo en la fase de 16avos si es que Uruguay termina avanzando. Éste encuentro sería la próxima semana, lo que le permitiría al uruguayo recuperarse en su totalidad de los problemas musculares.

De igual forma, de Arrascaeta estará en el banco de suplentes por una cuestión de formalidad. No obstante, Marcelo Bielsa confirmó días atrás que no jugará la fase de grupos.

Publicidad

Es un caso similar al de Ronald Araújo, que volvería para la fase de eliminación directa. Sin embargo, el defensor del Barcelona estará en el banco de suplentes y podría jugar al menos 30 minutos, según pudieron evaluar los médicos del combinado charrúa.

En resumen

  • El mediocampista Giorgian de Arrascaeta quedó descartado para el partido de Uruguay ante España.
  • El futbolista arrastra un desgarro en el gemelo derecho sufrido antes del inicio de la competencia.
  • Al igual que Ronald Araújo, se perfila para regresar a la actividad en la ronda de 16avos de final.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
España 1-0 Uruguay EN VIVO: gol de Álex Baena
Mundial 2026

España 1-0 Uruguay EN VIVO: gol de Álex Baena

¿Por qué no juega Dani Olmo hoy en España vs. Uruguay?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Dani Olmo hoy en España vs. Uruguay?

¿Por qué no juega Nico Williams hoy en España vs. Uruguay?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Nico Williams hoy en España vs. Uruguay?

¿Por qué no juega Ronald Araújo hoy en Uruguay vs. España?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Ronald Araújo hoy en Uruguay vs. España?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo