¿Panamá quedó eliminado del Mundial 2026? El panorama de la Marea Roja tras la derrota ante Croacia

Panamá perdió ante Croacia por la segunda fecha del Mundial 2026 y sigue con 0 puntos en el Grupo L. ¿Ya está eliminado?

Panamá sufrió un nuevo golpe en el Mundial 2026. Después de caer ante Ghana en el debut, la Marea Roja volvió a perder, esta vez contra Croacia, y quedó sin puntos luego de dos presentaciones en el Grupo L.

A falta del partido ante Inglaterra, el equipo de Thomas Christiansen ya no depende de una combinación de resultados: el mano a mano perdido contra los balcánicos termina siendo decisivo.

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Por qué Panamá ya no puede clasificar

El escenario más favorable para Panamá sería ganar su último partido y esperar una derrota de Croacia. Sin embargo, ese camino tampoco le alcanza, porque el conjunto de Zlatko Dalić conservaría la ventaja por el resultado directo.

Panamá dio pelea hasta el final, pero no pudo con Croacia (Getty Images).

De esta manera, la Marea Roja ya no puede terminar tercera en el Grupo L. Y si no puede alcanzar como mínimo ese puesto, tampoco tiene opción de meterse entre los mejores terceros del Mundial 2026.

La tabla de posiciones del Grupo L

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Un cierre duro para la Marea Roja

Panamá llegó al Mundial 2026 con la ilusión de conseguir su primer punto en la historia del torneo y pelear hasta la última fecha. La caída ante Croacia, sin embargo, terminó de cerrar sus posibilidades de clasificación.

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Ahora, el equipo de Christiansen deberá enfrentar a Inglaterra en la última jornada ya sin chances de avanzar. Será un partido para despedirse del torneo, intentar competir ante una potencia y buscar un cierre digno para una generación que volvió a llevar a Panamá a una Copa del Mundo.