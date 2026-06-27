¿Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial 2026?

La acumulación de dos tarjetas amarillas puede hacer que un jugador se pierda el siguiente partido.

Una de las grandes dudas que aparecen cada vez que avanza el Mundial 2026 tiene que ver con las tarjetas amarillas: ¿cuándo se borran?, ¿cuántas hacen falta para una suspensión? y ¿qué pasa si un jugador llega condicionado a los cruces eliminatorios?

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La respuesta es clave para selecciones, entrenadores y fanáticos. En esta edición, la FIFA modificó el sistema disciplinario por el nuevo formato de 48 equipos y agregó una limpieza extra de tarjetas.

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Cuándo se borran las tarjetas amarillas en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, las tarjetas amarillas simples se limpian en dos momentos:

Después de la fase de grupos.

Después de los cuartos de final.

Esto quiere decir que un jugador que termina la fase de grupos con una sola amarilla empieza los 16avos de final sin tarjetas acumuladas. Lo mismo ocurre después de los cuartos: quienes lleguen a semifinales con una sola amarilla pendiente vuelven a quedar limpios.

La intención de la FIFA es evitar que una amonestación aislada arrastrada desde rondas anteriores deje a figuras importantes afuera de partidos decisivos, especialmente con un Mundial más largo y con una ronda eliminatoria adicional.

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El salvadoreño Iván Barton fue gran protagonista en este Mundial 2026. (Getty Images)

Cuántas amarillas hacen falta para ser suspendido en el Mundial 2026

Un jugador queda suspendido por acumulación si recibe dos tarjetas amarillas en partidos distintos.

La sanción es de un partido y se cumple en el siguiente encuentro de su selección. Por ejemplo, si un futbolista recibe una amarilla en el primer partido de la fase de grupos y otra en el tercero, no podrá jugar el primer cruce eliminatorio si su equipo avanza.

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La limpieza de tarjetas no elimina suspensiones ya generadas. Es decir: si un jugador llega a la segunda amarilla antes del corte, debe cumplir la sanción correspondiente.

Qué pasa con las amarillas después de la fase de grupos

Después de la fase de grupos, las amarillas simples se borran. Esto beneficia a los futbolistas que recibieron una sola tarjeta durante los tres primeros partidos.

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Sin embargo, si un jugador fue amonestado dos veces durante la fase de grupos, queda suspendido para el siguiente partido. La limpieza aplica para quienes no llegaron al límite de dos amarillas.

Qué pasa con las amarillas después de los cuartos de final

La segunda limpieza se produce después de los cuartos de final. De esta manera, los jugadores que disputen semifinales no arrastrarán una amarilla previa desde los 16avos, octavos o cuartos.

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Esto busca evitar que un futbolista se pierda una eventual final por acumulación de amarillas antiguas. De todos modos, una expulsión o una suspensión ya confirmada siempre debe cumplirse.

La diferencia con otros Mundiales

La gran novedad del Mundial 2026 es que las amarillas se limpian también después de la fase de grupos. En ediciones anteriores, el corte principal estaba después de los cuartos de final.

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El cambio responde al nuevo formato del torneo, que ahora tiene 48 selecciones, 104 partidos y una ronda de 16avos de final antes de los octavos. Por eso, FIFA decidió agregar una instancia más de “borrón” disciplinario.