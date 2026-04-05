¿Panamá supera el Grupo L? Una supercomputadora pronosticó cómo le irá a la Selección en el Mundial 2026

La supercomputadora de Opta elaboró una proyección sobre el posible camino de la Selección de Panamá en el Mundial 2026, tomando en cuenta el rendimiento de las 48 selecciones clasificadas y distintos escenarios del torneo.

A partir de ese análisis, se planteó cómo le iría a la Roja en el Grupo L y cuáles serían sus opciones de avanzar en el Mundial 2026.

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El pronóstico no es favorable para Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Según las proyecciones de la supercomputadora de Opta, el panorama para Panamá no es alentador de cara al Mundial 2026.

El modelo perfila como líderes de los doce grupos a selecciones como México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Selección de Panamá

Además, entre las selecciones que Opta ve con más posibilidades de meterse a dieciseisavos como mejores terceros aparecen Corea del Sur, Irán, Australia, Austria, Costa de Marfil, Suecia, Ghana y Qatar.

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En ese contexto, Panamá no figura ni entre los candidatos a ganar su grupo ni entre los mejores posicionados para avanzar como tercero, por lo que el pronóstico de la supercomputadora apunta a que la selección canalera quedaría eliminada en la fase de grupos.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen comenzará su camino en el Mundial 2026 el 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en su primer partido del torneo. El equipo dirigido por Thomas Christiansen compartirá el Grupo L con Inglaterra y Croacia.

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Datos claves

La supercomputadora de Opta proyecta que Panamá no tiene un panorama favorable para avanzar en el Mundial 2026 .

. El modelo coloca como líderes de grupo a potencias como México, Brasil, Alemania, Francia, Argentina e Inglaterra , dejando poco margen a otras selecciones.

, dejando poco margen a otras selecciones. Panamá no aparece ni como candidato a ganar su grupo ni entre los mejores terceros, por lo que quedaría eliminado en fase de grupos según el pronóstico.