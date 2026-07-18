Francia supera a Inglaterra, las selecciones más caras del Mundial 2026: cuánto valen sus jugadores

Dos de las selecciones más caras de esta Copa del Mundo no pudieron llegar a la final, pero si van a disputar el tercer lugar.

Francia e Inglaterra no solamente cuentan con dos de los planteles más poderosos del Mundial 2026. También reúnen algunas de las figuras más valiosas del fútbol internacional, encabezadas por Kylian Mbappé, Michael Olise, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.

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De acuerdo con los valores publicados por Transfermarkt, Francia tiene el plantel más caro antes del partido por el tercer puesto: su convocatoria está tasada en 1.520 millones de euros, contra los 1.360 millones de Inglaterra.

ver también Cómo se define Francia vs. Inglaterra si empatan en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Cuánto valen los planteles de Francia e Inglaterra

La comparación general queda de la siguiente manera:

Francia: 1.520 millones de euros.

1.520 millones de euros. Inglaterra: 1.360 millones de euros.

1.360 millones de euros. Diferencia: 160 millones de euros a favor de Francia.

160 millones de euros a favor de Francia. Valor promedio de Francia: aproximadamente 58,5 millones por futbolista.

aproximadamente 58,5 millones por futbolista. Valor promedio de Inglaterra: aproximadamente 52,3 millones por futbolista.

Francia supera a Inglaterra por aproximadamente un 12% del valor total de su plantel.

Los jugadores más caros de Francia

Kylian Mbappé es el futbolista más valioso del partido y de la selección francesa. El delantero del Real Madrid está tasado en 180 millones de euros.

Así está la lista de valores de Les Bleus:

Kylian Mbappé: 180 millones de euros.

180 millones de euros. Michael Olise: 150 millones.

150 millones. Désiré Doué: 120 millones.

120 millones. William Saliba: 100 millones.

100 millones. Ousmane Dembélé: 100 millones.

100 millones. Rayan Cherki: 90 millones.

90 millones. Warren Zaïre-Emery: 80 millones.

80 millones. Aurélien Tchouaméni: 70 millones.

70 millones. Bradley Barcola: 70 millones.

70 millones. Dayot Upamecano: 70 millones.

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Mbappé representa por sí solo cerca del 12% del valor completo de la convocatoria francesa.

Los jugadores más caros de Inglaterra

Jude Bellingham encabeza la valoración inglesa con una cotización de 130 millones de euros.

Así está la lista de valores de The Three Lions:

Jude Bellingham: 130 millones de euros.

130 millones de euros. Declan Rice: 120 millones.

120 millones. Bukayo Saka: 110 millones.

110 millones. Morgan Rogers: 90 millones.

90 millones. Elliot Anderson: 75 millones.

75 millones. Marc Guéhi: 70 millones.

70 millones. Nico O’Reilly: 70 millones.

70 millones. Kobbie Mainoo: 70 millones.

70 millones. Eberechi Eze: 65 millones.

65 millones. Anthony Gordon: 65 millones.

Harry Kane, capitán y goleador de Inglaterra, aparece valorado en 60 millones. La edad influye en las estimaciones de Transfermarkt, por lo que su cotización es inferior a la de varios compañeros más jóvenes.

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ver también Bajas, lesionados y suspendidos de Francia e Inglaterra para el partido por el tercer puesto

Los diez futbolistas más valiosos de Francia vs. Inglaterra

Al combinar las dos convocatorias, los diez primeros lugares quedan así:

Kylian Mbappé, Francia: 180 millones. Michael Olise, Francia: 150 millones. Jude Bellingham, Inglaterra: 130 millones. Désiré Doué, Francia: 120 millones. Declan Rice, Inglaterra: 120 millones. Bukayo Saka, Inglaterra: 110 millones. William Saliba, Francia: 100 millones. Ousmane Dembélé, Francia: 100 millones. Rayan Cherki, Francia: 90 millones. Morgan Rogers, Inglaterra: 90 millones.

Francia aporta seis jugadores a los diez primeros lugares e Inglaterra, cuatro.