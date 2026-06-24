En qué estadio juegan Marruecos vs. Haití en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Marruecos busca el primer lugar del grupo con una goleada ante Haití, que ya quedó eliminada de la Copa del Mundo.

Marruecos y Haití se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, una de las sedes más modernas de Estados Unidos.

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El recinto es conocido habitualmente como Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la NFL y de Atlanta United de la MLS. Durante la Copa del Mundo, FIFA lo identifica como Atlanta Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido tendrá un peso muy distinto para cada selección. Marruecos llega con opciones concretas de clasificación y con la posibilidad de pelear el primer lugar del grupo. Haití, en cambio, ya quedó eliminado después de perder sus dos primeros partidos.

Dónde juegan Marruecos vs. Haití

El partido entre Marruecos y Haití se jugará en Atlanta, en el estado de Georgia, Estados UnidosEl estadio está ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca de puntos reconocidos como el Georgia World Congress Center y el Centennial Olympic Park.

Atlanta es una de las sedes más importantes del torneo en Estados Unidos y tendrá actividad tanto en la fase de grupos como en las rondas de eliminación directa.

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El Mercedes-Benz Stadium, una sede moderna y techada

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más avanzados del deporte estadounidense.

Su diseño es uno de los más reconocibles del Mundial. Cuenta con techo retráctil, una gran pantalla circular interna conocida como Halo Board y una infraestructura preparada para eventos de enorme escala.

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Esa condición puede ser importante durante el torneo. Atlanta suele presentar temperaturas altas y humedad durante junio, pero el estadio permite jugar en condiciones más controladas si el techo permanece cerrado.

Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

El Atlanta Stadium tiene capacidad cercana a los 70.000 espectadores durante el Mundial 2026. Se trata de uno de los recintos más grandes y modernos entre las sedes estadounidenses del torneo.

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Fuera del Mundial, el estadio es conocido como Mercedes-Benz Stadium y fue inaugurado en 2017. Es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y de Atlanta United, de la MLS, por lo que está acostumbrado a recibir eventos deportivos de alta convocatoria.

Una de sus características más reconocibles es el techo retráctil, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren y cierran con un movimiento similar al diafragma de una cámara. Esa estructura puede ser importante durante la Copa del Mundo, especialmente por el calor y la humedad habituales de Atlanta en junio y julio.

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El estadio también se destaca por su enorme pantalla circular interna, conocida como Halo Board, ubicada sobre el campo de juego. Es uno de los elementos tecnológicos más llamativos del recinto y forma parte de la experiencia visual para los espectadores.

Además, el Atlanta Stadium cuenta con climatización interior, amplios sectores premium, suites, zonas de hospitalidad y una infraestructura preparada para partidos de máxima demanda. Para el Mundial, el recinto opera bajo el nombre FIFA de Atlanta Stadium y fue adaptado a los estándares de la competición.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium será sede de ocho partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y tres encuentros de eliminación directa.

Estos son los partidos programados en Atlanta:

España 0-0 Cabo Verde — 15 de junio, Grupo H.

— 15 de junio, Grupo H. Chequia 1-1 Sudáfrica — 18 de junio, Grupo A.

— 18 de junio, Grupo A. España 4-0 Arabia Saudita — 21 de junio, Grupo H.

— 21 de junio, Grupo H. Marruecos vs. Haití — 24 de junio, Grupo C.

— 24 de junio, Grupo C. RD Congo vs. Uzbekistán — 27 de junio, Grupo K.

— 27 de junio, Grupo K. 16avos de final — 1° de julio.

— 1° de julio. Octavos de final — 7 de julio.

— 7 de julio. Semifinal — 15 de julio.

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Marruecos busca cerrar la clasificación

Marruecos llega al partido con buenas sensaciones. Después de empatar 1-1 ante Brasil en el debut, derrotó 1-0 a Escocia y quedó con 4 puntos en el Grupo C.

El equipo africano depende de sí mismo para clasificarse. Una victoria o un empate ante Haití lo meterán en la siguiente ronda. Incluso una derrota podría no dejarlo afuera, aunque lo obligaría a mirar otros resultados y criterios de desempate.

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El objetivo marroquí será evitar complicaciones y cerrar la fase de grupos con autoridad.

Haití se despide del Mundial 2026

Haití llega eliminado al último partido del grupo. La selección caribeña perdió 1-0 ante Escocia en su debut y luego cayó 3-0 contra Brasil.

Aunque ya no tiene chances de avanzar, el cruce ante Marruecos será una oportunidad para cerrar su participación con una mejor imagen y buscar su primer punto en el torneo.

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Datos de Marruecos vs. Haití