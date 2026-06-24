En qué estadio juegan Bosnia y Herzegovina vs. Qatar en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Mientras canadienses y suizos llegan con 4 puntos y pelean por el primer lugar, Bosnia y Qatar aparecen con 1 unidad.

Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

El partido se jugará en simultáneo con Canadá vs. Suiza, el otro cruce de la zona. Mientras canadienses y suizos llegan con 4 puntos y pelean por el primer lugar, Bosnia y Qatar aparecen con 1 unidad y necesitan ganar para sostener alguna posibilidad de avanzar.

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Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 ante Canadá en su debut y de perder 4-1 contra Suiza en la segunda fecha. Qatar, por su parte, igualó 1-1 ante Suiza y luego cayó 6-0 frente a Canadá.

Dónde juegan Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar se jugará en Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Seattle Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es Lumen Field. El estadio está ubicado cerca del centro de Seattle, en una zona muy ligada al deporte profesional de la ciudad.

El Lumen Field es la casa de los Seattle Seahawks, de la NFL, y de Seattle Sounders, de la MLS. También suele recibir partidos internacionales de fútbol y eventos masivos.

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El Lumen Field, una sede con ambiente fuerte

El Lumen Field es uno de los estadios más ruidosos y reconocibles de Estados Unidos. Su diseño abierto y la cercanía de las tribunas generan una atmósfera intensa, especialmente en partidos de alta convocatoria. Para el Mundial, fue adaptado a los requisitos de la organización, incluida la instalación de césped natural temporal.

A diferencia de sedes con techo retráctil o climatización cerrada, Seattle Stadium es un recinto abierto. Eso significa que el clima, el viento y la lluvia pueden tener incidencia directa en el desarrollo del juego.

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El Lumen Field será el escenario del juego. Foto: @NFSBiH.

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Capacidad del Seattle Stadium para el Mundial 2026

El Seattle Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026.

Esa cifra lo ubica entre los estadios importantes del torneo en Estados Unidos. No es el más grande de la Copa, pero sí uno de los que puede ofrecer un ambiente más fuerte por su acústica y por la pasión deportiva de la ciudad.

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Para Bosnia y Herzegovina y Qatar, será un escenario de máxima presión: ambos llegan con la necesidad de ganar y con la clasificación en juego.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Seattle Stadium

El Seattle Stadium recibirá partidos de fase de grupos y también cruces de eliminación directa durante el Mundial 2026.

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Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Estados Unidos 4-1 Paraguay — 15 de junio, Grupo D

15 de junio, Grupo D Estados Unidos 2-0 Australia — 19 de junio, Grupo D

— 19 de junio, Grupo D Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — 24 de junio, Grupo B

— 24 de junio, Grupo B Senegal vs. Irak — 26 de junio, Grupo I

— 26 de junio, Grupo I Ecuador vs. Alemania — 27 de junio, Grupo E

— 27 de junio, Grupo E 16avos de final — 1° de julio

— 1° de julio Octavos de final — 6 de julio

Bosnia busca seguir con vida

Bosnia y Herzegovina llega al cierre del grupo con 1 punto y con la obligación de ganar. El empate ante Canadá le dio un arranque competitivo, pero la derrota contra Suiza la dejó muy condicionada.

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El equipo todavía tiene una puerta abierta, aunque depende de varios factores. Necesita vencer a Qatar y mirar lo que ocurra en el partido entre Canadá y Suiza.

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El objetivo inmediato será sumar de a tres y esperar que la combinación de resultados le permita pelear el segundo lugar o, como mínimo, quedar en carrera como uno de los mejores terceros.

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Qatar necesita una reacción fuerte

Qatar también llega con 1 punto, pero con un golpe muy duro encima: la derrota 6-0 ante Canadá.

El empate del debut ante Suiza parecía dejarlo bien parado, pero el segundo partido cambió por completo su panorama. La diferencia de gol quedó muy comprometida y ahora necesita una victoria para mantener alguna esperanza.

Ante Bosnia, Qatar deberá mejorar mucho en defensa y recuperar confianza. Una nueva caída lo dejará eliminado del Mundial.

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Datos de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar