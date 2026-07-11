En qué clubes juegan los futbolistas de Noruega y cuánto vale la selección que enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026

Noruega quiere seguir siendo una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 y ahora su rival es Inglaterra.

La Selección de Noruega cuenta con un plantel distribuido entre las principales ligas europeas. Inglaterra es el país que aporta más jugadores, aunque también existen representantes de Italia, Alemania, España, Portugal, Escocia y el campeonato noruego.

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De acuerdo con las estimaciones de Transfermarkt, los 26 integrantes del equipo tienen un valor conjunto de aproximadamente 589,9 millones de euros. La edad media es de 26,9 años y el promedio de cotización alcanza los 22,69 millones por futbolista.

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¿Cuánto vale la Selección de Noruega?

La valoración total del plantel noruego es de 589,9 millones de euros.

Erling Haaland representa por sí solo cerca del 34 por ciento de esa cifra. El delantero del Manchester City está cotizado en 200 millones y es, con una amplia diferencia, el jugador más valioso de la selección.

Martin Ødegaard ocupa el segundo lugar con 65 millones. Entre Haaland y el capitán del Arsenal reúnen 265 millones, casi el 45 por ciento del valor total del equipo.

En qué clubes juegan los futbolistas de Noruega

Arqueros

Ørjan Nyland: Sevilla.

Sevilla. Sander Tangvik: Hamburgo.

Hamburgo. Egil Selvik: Watford.

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Defensores

Kristoffer Ajer: Brentford.

Brentford. Leo Østigård: Genoa.

Genoa. David Møller Wolfe: Wolverhampton.

Wolverhampton. Fredrik Bjørkan: Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt. Marcus Holmgren Pedersen: Torino.

Torino. Torbjørn Heggem: Bologna.

Bologna. Sondre Langås: Derby County.

Derby County. Henrik Falchener: Viking.

Mediocampistas

Morten Thorsby: Cremonese.

Cremonese. Patrick Berg: Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt. Sander Berge: Fulham.

Fulham. Martin Ødegaard: Arsenal.

Arsenal. Fredrik Aursnes: Benfica.

Benfica. Kristian Thorstvedt: Sassuolo.

Sassuolo. Thelo Aasgaard: Rangers.

Rangers. Andreas Schjelderup: Benfica.

Benfica. Oscar Bobb: Fulham.

Fulham. Jens Petter Hauge: Bodø/Glimt.

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Delanteros

Alexander Sørloth: Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid. Erling Haaland: Manchester City.

Manchester City. Jørgen Strand Larsen: Crystal Palace.

Crystal Palace. Antonio Nusa: RB Leipzig.

RB Leipzig. Julian Ryerson: Borussia Dortmund.

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Los jugadores más valiosos de Noruega

Erling Haaland: 200 millones de euros.

200 millones de euros. Martin Ødegaard: 65 millones.

65 millones. Jørgen Strand Larsen: 40 millones.

40 millones. Antonio Nusa: 32 millones.

32 millones. Andreas Schjelderup: 30 millones.

30 millones. Oscar Bobb: 28 millones.

28 millones. Julian Ryerson: 25 millones.

25 millones. Sander Berge: 25 millones.

25 millones. Kristoffer Ajer: 18 millones.

18 millones. Alexander Sørloth: 18 millones.

18 millones. Fredrik Aursnes: 15 millones.

15 millones. Leo Østigård: 13 millones.

13 millones. Torbjørn Heggem: 13 millones.

13 millones. Kristian Thorstvedt: 12 millones.

12 millones. Jens Petter Hauge: 12 millones.

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Los cinco primeros futbolistas de la lista acumulan 367 millones de euros, equivalentes a poco más del 62 por ciento del valor completo de la convocatoria.

Una selección con fuerte presencia en Inglaterra

Nueve de los 26 convocados pertenecen a equipos del sistema inglés. Siete actúan en la Premier League: Ajer, Møller Wolfe, Berge, Ødegaard, Bobb, Haaland y Strand Larsen. Selvik juega en Watford y Langås pertenece a Derby County.

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Italia es el segundo país con mayor representación, con cinco integrantes. Cuatro juegan en Noruega, tres en Alemania, dos en Portugal, dos en España y uno en Escocia.

En total son 22 futbolistas radicados fuera de Noruega, lo que representa el 84,6 por ciento del plantel.

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El valor de Noruega por posiciones

Arqueros: 5,3 millones de euros.

5,3 millones de euros. Defensores: 69 millones.

69 millones. Mediocampistas: 200,6 millones.

200,6 millones. Delanteros: 315 millones.

315 millones. Valor total: 589,9 millones.

589,9 millones. Valor promedio: 22,69 millones por jugador.

22,69 millones por jugador. Edad promedio: 26,9 años.

Haaland y Ødegaard concentran el liderazgo

Haaland y Ødegaard no solo son los dos futbolistas más valiosos, sino también las principales referencias deportivas del equipo. El delantero llega a los cuartos con siete goles, mientras que el mediocampista del Arsenal es el capitán y el principal encargado de organizar la circulación ofensiva.

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A su alrededor, Noruega dispone de diferentes perfiles de ataque: la potencia de Sørloth y Strand Larsen, la velocidad de Nusa, la capacidad técnica de Schjelderup y las apariciones por las bandas de Bobb y Hauge.