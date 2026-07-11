Cómo llegó Noruega a cuartos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Inglaterra

Noruega es una de las grandes sorpresas de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Erling Haaland los ha liderado.

Noruega será el rival de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, en un cruce que se jugará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El equipo de Ståle Solbakken llega a esta instancia después de una campaña histórica: volvió a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y ya se metió entre los ocho mejores.

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El recorrido noruego tuvo de todo: una fase de grupos con poder goleador, una derrota dura ante Francia, una primera victoria histórica en eliminación directa y un golpe enorme ante Brasil. Con Erling Haaland como figura principal, Noruega pasó de ser una historia de regreso mundialista a convertirse en una amenaza real para Inglaterra.

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El camino de Noruega hasta los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega integró el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Terminó segunda, por detrás de Francia, con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo marcó 8 goles y recibió 7 en la primera fase, una muestra clara de su perfil: peligroso en ataque, pero no siempre sólido atrás.

Su campaña en la fase de grupos fue la siguiente:

Noruega 4-1 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Con esos resultados, Noruega avanzó a los 16avos de final como segunda del grupo. Francia ganó la zona con puntaje perfecto.

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Resultados de Noruega en 16avos y octavos de final:

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Brasil 1-2 Noruega

En total, Noruega llega a los cuartos de final con cuatro victorias y una derrota. Marcó 12 goles en cinco partidos y eliminó a dos selecciones muy exigentes en la fase de mata-mata.

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El debut goleador ante Irak

Noruega empezó el Mundial con una victoria contundente: 4-1 ante Irak en el Boston Stadium. Fue un partido especial porque marcó el regreso noruego a la Copa del Mundo después de 28 años y también el debut mundialista de Erling Haaland.

Haaland respondió de inmediato con un doblete. Marcó a los 29’ y a los 43’, mientras que Leo Østigård también anotó para Noruega. El otro tanto llegó por un gol en contra de Aymen Hussein en el cierre. FIFA destacó aquella noche como un estreno ideal para Haaland y para una selección que no jugaba el torneo desde 1998.

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El triunfo ante Senegal que aseguró la clasificación

El segundo partido fue clave. Noruega venció 3-2 a Senegal y aseguró su clasificación a los 16avos de final. Fue un encuentro mucho más exigente que el debut, pero volvió a aparecer Haaland para sostener al equipo.

Marcus Pedersen abrió el marcador antes del descanso y Haaland convirtió dos goles en el segundo tiempo. Senegal respondió con un doblete de Ismaïla Sarr, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Con ese triunfo, Noruega llegó a seis puntos y selló su pase a la siguiente ronda.

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La derrota ante Francia y el segundo lugar del grupo

Noruega cerró la fase de grupos alineando un equipo alternativo y con una derrota 4-1 ante Francia. El partido definía el primer puesto del Grupo I y terminó dejando a los franceses en la cima.

Thelo Aasgaard marcó para Noruega, pero Francia fue demasiado contundente. Ousmane Dembélé firmó un triplete en apenas media hora y Désiré Doué completó la goleada en el descuento. Pese a la caída, Noruega ya estaba clasificada y terminó segunda del grupo.

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La primera victoria histórica en eliminación directa

En los 16avos de final, Noruega enfrentó a Costa de Marfil y ganó 2-1. Ese resultado tuvo un peso enorme: fue la primera victoria de Noruega en una fase de eliminación directa de un Mundial.

Otra vez apareció Haaland en el momento decisivo. El delantero marcó el gol del triunfo a los 86 minutos y llevó a su selección a octavos de final. El partido se jugó en el AT&T Stadium de Dallas y confirmó que Noruega no había vuelto al Mundial solo para participar.

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El golpe ante Brasil que cambió el Mundial de Noruega

El partido que terminó de transformar la campaña noruega fue el triunfo 2-1 sobre Brasil en octavos de final. Noruega eliminó a una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial y se metió por primera vez entre los ocho mejores.

Haaland volvió a ser decisivo con un doblete en el tramo final. FIFA remarcó que Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo gracias a esos dos goles y a una gran actuación de Ørjan Nyland en el arco.

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Haaland, la gran amenaza para Inglaterra

El camino de Noruega tiene un nombre propio: Erling Haaland. El delantero llegó al Mundial con una expectativa enorme y respondió con goles en los partidos más importantes. Marcó dobletes ante Irak, Senegal y Brasil, además del gol decisivo contra Costa de Marfil.

Por qué Noruega es un rival peligroso para Inglaterra

Noruega llega al partido contra Inglaterra con confianza, goles y una eliminación histórica a Brasil en la espalda. No es un rival cómodo: tiene poder físico, transiciones rápidas y una referencia ofensiva capaz de resolver partidos con muy poco margen.

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El equipo de Solbakken también mostró carácter. Superó a Costa de Marfil con un gol tardío, eliminó a Brasil con dos goles sobre el final y ya demostró que puede sostener partidos grandes incluso cuando no domina todo el trámite.

Inglaterra enfrentará a una selección que juega con la energía de quien ya cumplió un objetivo histórico, pero que ahora quiere ir por más.

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