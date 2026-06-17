Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene DR Congo en el Mundial 2026

Inicia una nueva Copa del Mundo para el Congo y aquí te dejamos la lista completa de los jugadores extranjeros que estarán en la competición.

DR Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años y lo hace con una selección profundamente marcada por la diáspora. La lista de los Leopardos para el Mundial 2026 refleja una tendencia cada vez más visible en el fútbol de selecciones: futbolistas nacidos y formados en Europa, pero conectados con el país por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.

El dato es fuerte: 20 de los 26 convocados de DR Congo nacieron fuera del país. La mayoría nació en Francia y Bélgica, aunque también hay jugadores nacidos en Suiza e Inglaterra.

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¿Cuántos jugadores de DR Congo nacieron fuera del país?

DR Congo tiene 20 jugadores nacidos en el extranjero en su plantel para el Mundial 2026. Eso significa que más de tres cuartas partes de la convocatoria nació fuera del territorio congoleño.

El caso más fuerte está en Francia, donde nacieron varios nombres importantes del plantel, como Cédric Bakambu, Arthur Masuaku, Gaël Kakuta, Samuel Moutoussamy, Yoane Wissa y Simon Banza.

También hay una presencia muy fuerte de la diáspora en Bélgica, país con vínculos históricos y migratorios importantes con la comunidad congoleña. Allí nacieron futbolistas como Théo Bongonda, Joris Kayembe, Noah Sadiki, Ngal’ayel Mukau y Matthieu Epolo.

A ellos se suman los casos de jugadores nacidos en Suiza, como Timothy Fayulu y Charles Pickel, y en Inglaterra, como Aaron Wan-Bissaka y Aaron Tshibola.

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Los 20 jugadores de DR Congo nacidos en el extranjero

Lionel Mpasi — Francia

— Francia Timothy Fayulu — Suiza

— Suiza Matthieu Epolo — Bélgica

— Bélgica Arthur Masuaku — Francia

— Francia Gédéon Kalulu — Francia

— Francia Joris Kayembe — Bélgica

— Bélgica Dylan Batubinsika — Francia

— Francia Aaron Wan-Bissaka — Inglaterra

— Inglaterra Steve Kapuadi — Francia

— Francia Samuel Moutoussamy — Francia

— Francia Charles Pickel — Suiza

— Suiza Gaël Kakuta — Francia

— Francia Noah Sadiki — Bélgica

— Bélgica Nathanaël Mbuku — Francia

— Francia Ngal’ayel Mukau — Bélgica

— Bélgica Aaron Tshibola — Inglaterra

— Inglaterra Cédric Bakambu — Francia

— Francia Théo Bongonda — Bélgica

— Bélgica Yoane Wissa — Francia

— Francia Simon Banza — Francia

ver también Portugal vs. RD Congo: a qué hora y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Los 6 jugadores de DR Congo que nacieron en el país

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Meschak Elia

Edo Kayembe

Fiston Mayele

Brian Cipenga

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Dentro de ese grupo aparecen nombres importantes. Chancel Mbemba es el capitán y uno de los grandes referentes del equipo. Fiston Mayele aporta presencia ofensiva, mientras que Brian Cipenga fue parte clave del camino final hacia la clasificación.

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El caso de Axel Tuanzebe también es particular: nació en DR Congo, pero se formó futbolísticamente en Inglaterra y llegó a representar a selecciones juveniles inglesas antes de elegir a los Leopardos.

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Por qué DR Congo tiene tantos jugadores nacidos fuera del país

La explicación está en el peso de la diáspora congoleña, especialmente en Europa. Durante décadas, muchas familias de origen congoleño se instalaron en países como Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, y sus hijos crecieron dentro de sistemas formativos europeos.

Ese fenómeno impactó directamente en el fútbol. DR Congo construyó buena parte de su plantel mundialista con jugadores nacidos fuera del país, pero elegibles por raíces familiares y con vínculo directo con la identidad congoleña.

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La política de captación fue clave para el regreso al Mundial. El equipo dirigido por Sébastien Desabre logró unir talento formado en ligas europeas con futbolistas nacidos en el país, hasta armar una selección competitiva y con mucha experiencia internacional.

Una selección atravesada por la diáspora

El caso de DR Congo encaja dentro de una tendencia más amplia del Mundial 2026. Esta edición marcó un récord de futbolistas que representan a selecciones distintas a su país de nacimiento.

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En ese mapa, los Leopardos aparecen entre los equipos más atravesados por la diáspora, sólo superados por Curazao (25 de 26). No llegan al torneo solo con jugadores nacidos en Europa, sino con futbolistas que se formaron en contextos competitivos fuertes y que luego eligieron representar al país de sus raíces.

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Ese cruce entre pertenencia, migración y fútbol explica buena parte del regreso congoleño a una Copa del Mundo después de 52 años.