Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán y cuántos puestos lo separan de Portugal en el Mundial 2026

El Grupo K tiene diferencias marcadas en el ranking. Portugal aparece como la selección mejor posicionada de su sector.

Uzbekistán llega a su partido contra Portugal por el Grupo K del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA. En la última actualización previa al torneo, el seleccionado asiático aparece en el puesto 50, mientras que los portugueses se ubican en el 5.º lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 45 puestos, una brecha que marca el favoritismo de Portugal en la previa del cruce que se jugará este martes 23 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium.

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El ranking, sin embargo, no cuenta toda la historia. Portugal viene de empatar 1-1 ante RD Congo en su debut y necesita una reacción para acomodarse en el Grupo K. Uzbekistán, por su parte, cayó 3-1 contra Colombia, pero marcó su primer gol histórico en una Copa del Mundo.

Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán

Uzbekistán ocupa el puesto 50 del ranking FIFA masculino en la actualización previa al inicio del Mundial 2026.

Ese lugar lo ubica como una selección de mitad de tabla dentro del escenario mundial, pero también como un equipo en crecimiento dentro de Asia. Su presencia en esta Copa del Mundo ya marca un hito: Uzbekistán disputa el primer Mundial de su historia y es la primera selección de Asia Central en llegar al torneo.

El debut no tuvo el resultado esperado, ya que perdió 3-1 ante Colombia, pero sí dejó un dato importante para su historia mundialista. Abbosbek Fayzullaev convirtió el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

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Ahora, el desafío será mucho mayor. Enfrentará a Portugal, una selección ubicada dentro del top 5 del ranking y con figuras de enorme peso internacional.

Cuál es el ranking FIFA de Portugal

Portugal ocupa el puesto 5 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas del planeta.

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El equipo europeo aparece entre las potencias del torneo y cuenta con una generación de futbolistas de alto nivel. Además de Cristiano Ronaldo, que disputa su sexto Mundial, Portugal tiene nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves y Nuno Mendes.

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Esa posición en el ranking refuerza su favoritismo ante Uzbekistán, aunque el empate 1-1 contra RD Congo en la primera fecha dejó claro que el grupo puede ser más exigente de lo previsto.

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Para Portugal, el partido en Houston aparece como una oportunidad para corregir el rumbo, conseguir su primera victoria y evitar llegar con presión máxima a la última fecha.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo K

El Grupo K tiene diferencias marcadas en el ranking. Portugal aparece como la selección mejor posicionada, Colombia también llega con un lugar fuerte dentro de la clasificación mundial, mientras que Uzbekistán y RD Congo parten desde posiciones más bajas.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Portugal: 5.º

5.º Colombia: 14.º

14.º Uzbekistán: 50.º

50.º RD Congo: 56.º

Uzbekistán busca dar un golpe ante una potencia

La diferencia de 45 puestos entre Portugal y Uzbekistán marca una distancia clara en la previa, pero el Mundial ya mostró que el ranking no siempre define los partidos.

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Uzbekistán llega como debutante y con la necesidad de sumar después de perder ante Colombia. Para el equipo asiático, conseguir un buen resultado contra Portugal sería uno de los golpes más importantes de su historia futbolística.

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Portugal, en cambio, no tiene margen para confiarse. Después del empate ante RD Congo, necesita ganar para sostener su candidatura y evitar complicaciones en el cierre del grupo.

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El foco también estará en Cristiano Ronaldo, que todavía no marcó en este Mundial y buscará abrir su cuenta goleadora ante una selección que jugará uno de los partidos más exigentes de su historia.

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Datos de Portugal vs. Uzbekistán

Partido: Portugal vs. Uzbekistán.

Portugal vs. Uzbekistán. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Estadio: Houston Stadium / NRG Stadium.

Houston Stadium / NRG Stadium. Ranking FIFA de Portugal: 5º.

5º. Ranking FIFA de Uzbekistán: 50º.

50º. Diferencia: 45 puestos.

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