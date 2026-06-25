Cuál es el ranking FIFA de Paraguay y cuántos puestos lo separan de Australia en el Mundial 2026

Paraguay parte con una desventaja en la previa con respecto a Australia.

Paraguay aparece en el puesto 41, mientras que Australia ocupa el lugar 27. Es decir, entre ambas selecciones hay 14 puestos de diferencia a favor del equipo oceánico.

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El partido se jugará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium. Para Paraguay será una final por la clasificación directa. Para Australia, la oportunidad de sostener el segundo lugar con apenas un empate.

Cuál es el ranking FIFA de Paraguay

Paraguay ocupa el puesto 41 del ranking FIFA, una ubicación que lo deja por detrás de Australia, pero dentro de una zona competitiva a nivel mundial.

La selección paraguaya volvió a una Copa del Mundo con una identidad reconocible: intensidad, orden defensivo, juego físico y mucha capacidad para competir partidos cerrados.

En este Mundial, su recorrido tuvo dos caras. El debut ante Estados Unidos fue muy duro, con derrota 4-1, pero la reacción llegó rápido: venció 1-0 a Turquía en un partido de enorme resistencia, incluso con un futbolista menos durante buena parte del encuentro.

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Ese triunfo lo dejó con vida y transformó el cruce ante Australia en una final por el segundo puesto.

Cuál es el ranking FIFA de Australia

Australia está en el puesto 27 del ranking FIFA y aparece como una de las selecciones mejor posicionadas de Asia.

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El equipo oceánico llegó al torneo con una base competitiva y con experiencia reciente en Mundiales. En el grupo, empezó con una victoria clave 2-0 ante Turquía y luego perdió 2-0 contra Estados Unidos.

Esa combinación lo dejó segundo antes de la última fecha. Australia no tiene el nombre de las grandes potencias, pero sí una estructura fuerte, un equipo físico y una ventaja concreta en la tabla: le alcanza el empate para avanzar directamente.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo D

El Grupo D tiene al anfitrión estadounidense como equipo mejor ubicado, a Australia por encima de Paraguay, a una selección sudamericana con tradición mundialista y a Turquía como rival europeo de peso.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Estados Unidos: 17º

17º Turquía: 22º

22º Australia: 27º

27º Paraguay: 41º

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El ranking muestra que Paraguay era, en la previa, el equipo peor ubicado del grupo. Sin embargo, la victoria ante Turquía cambió el panorama y le permitió llegar a la última fecha con una oportunidad real.

Paraguay quiere romper la lógica del ranking

La diferencia de 14 puestos favorece a Australia, pero no marca una distancia imposible.

Paraguay ya demostró que puede competir contra rivales mejor posicionados. El triunfo ante Turquía fue la prueba: resistió, sufrió, defendió cerca de su área y terminó consiguiendo tres puntos que lo mantienen en carrera.

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Contra Australia, la exigencia será distinta. No le alcanza con aguantar: necesita ganar. Eso lo obligará a encontrar más juego ofensivo y a compensar la ausencia de Miguel Almirón, una de sus piezas más importantes.

Australia busca hacer valer su mejor posición

Australia llega mejor ubicada en el ranking y también en la tabla.

El equipo de Tony Popovic sabe que tiene una ventaja doble: está por encima de Paraguay por diferencia de gol y además tiene margen para jugar con el empate. Esa situación puede permitirle un partido más calculado, con menos urgencia y más atención a los detalles defensivos.

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Para Australia, el ranking no garantiza nada, pero sí acompaña su presente: tiene una clasificación al alcance de la mano y depende de sí misma para meterse en los 16avos de final.

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Datos de Paraguay vs. Australia

Partido: Paraguay vs. Australia.

Paraguay vs. Australia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: D.

D. Fecha: jueves 25 de junio.

jueves 25 de junio. Estadio: San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium.

San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium. Ranking FIFA de Paraguay: 41.º.

41.º. Ranking FIFA de Australia: 27.º.

27.º. Diferencia: 14 puestos a favor de Australia.