¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Adham Makhadmeh

Ya quedó definido el árbitro para el juego que cierrra la jornada este lunes 6 de julio en la Copa del Mundo 2026.

Adham Makhadmeh será el árbitro principal del partido entre Estados Unidos y Bélgica, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 6 de julio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

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La designación pone a un réferi jordano al frente de un cruce con mucha carga competitiva. El anfitrión llega con Balogun habilitado tras la polémica por su roja en el triunfo ante Bosnia y Herzegovina y busca meterse en cuartos por primera vez desde 2002. Los Diablos Rojos, por su parte, arriban con jerarquía europea y con una remontada reciente ante Senegal.

Quién es Adham Makhadmeh, árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica

Adham Makhadmeh nació en Irbid, Jordania, el 13 de febrero de 1987. Su nombre completo es Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, tiene 39 años y es internacional FIFA desde 2013.

Esta es su primera Copa del Mundo absoluta como árbitro principal. Su debut fue el 15 de junio, en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, por el Grupo H. Ese partido tuvo un valor histórico: Makhadmeh se convirtió en el primer árbitro jordano en dirigir como juez central un encuentro de Mundial.

ver también ¿Por qué Folarin Balogun juega en Estados Unidos vs. Bélgica si lo expulsaron en su último partido del Mundial 2026?

Antes de llegar a la presente cita máxima, su carrera se construyó principalmente dentro de la AFC. Dirigió partidos de eliminatorias asiáticas, Copa Asiática, torneos FIFA juveniles, Juegos Olímpicos y competencias continentales de clubes.

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Uno de sus antecedentes más fuertes a nivel de clubes fue la ida de la final de la AFC Champions League 2017 entre Al Hilal y Urawa Red Diamonds. También participó en el Mundial Sub-20 de 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos torneos que suelen funcionar como vidriera para árbitros con proyección internacional.

Su perfil es el de un árbitro acostumbrado al roce y a partidos intensos. En este Mundial ya tuvo cruces con mucha exigencia física, y ahora tendrá una prueba diferente: arbitrar a la selección anfitriona en un mata-mata contra una potencia europea.

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Antecedentes internacionales de Adham Makhadmeh

Adham Makhadmeh ya tuvo actividad en el Mundial 2026 antes de ser designado para Estados Unidos vs. Bélgica (que por contexto, localía y repercusión, puede ser su partido más sensible del torneo).

Primero dirigió España-Cabo Verde, por el Grupo H, partido que terminó 0 a 0. Fue un duelo cerrado, con una selección favorita que no logró romper el bloque africano y con pocas tarjetas para el nivel de tensión del encuentro.

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Después estuvo a cargo de Nueva Zelanda vs. Bélgica, por el Grupo G, partido que terminó con victoria belga por 5-1. Un antecedente especialmente importante.

Más adelante, también comandó Inglaterra vs. Congo, por los 16avos de final. En ese cruce hubo una jugada discutida por un reclamo de penal de Harry Kane, que el árbitro no sancionó. El partido terminó con triunfo inglés por 2-1.

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Por qué Estados Unidos vs. Bélgica puede exigir al árbitro

El partido puede tener mucho ritmo, presión y contactos en zonas decisivas.

Estados Unidos juega con intensidad, presión alta y mucha energía en campo rival. Con Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, el equipo de Pochettino puede llevar el partido a un registro físico y emocional, especialmente con el apoyo del público en Seattle.

Bélgica, en cambio, tiene futbolistas con oficio para manejar tiempos y acelerar en el momento justo. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Leandro Trossard y Romelu Lukaku pueden generar acciones de desequilibrio que obliguen al árbitro a tomar decisiones finas cerca del área.

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Para Makhadmeh, la clave estará en sostener un criterio claro. El partido puede tener duelos fuertes, protestas y revisiones de VAR. Una falta cerca del área, una segunda amarilla o un posible penal pueden cambiar por completo la clasificación.

Estados Unidos juega con el estadio a favor

Estados Unidos llega con una ventaja emocional importante.

El equipo juega en casa, con una ciudad volcada al fútbol y con una selección que viene de conseguir su primera victoria en una fase eliminatoria desde 2002. Además, la habilitación de Balogun cambió la previa y le devolvió al equipo a su delantero más determinante del torneo.

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Ese contexto puede cargar el partido desde el primer minuto. Si Estados Unidos presiona, ataca y empuja con el estadio a favor, cada decisión arbitral puede tener una reacción inmediata de las tribunas.

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Bélgica llega con experiencia y reclamos en la previa

Bélgica llega con más recorrido internacional reciente y con futbolistas acostumbrados a partidos grandes.

El equipo europeo viene de una remontada ante Senegal y sabe competir en escenarios incómodos. Sin embargo, la previa quedó atravesada por la decisión de FIFA de habilitar a Balogun, algo que generó malestar en la federación belga.

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Por eso, el árbitro también tendrá que manejar un clima sensible. Bélgica puede llegar más atenta a cualquier contacto fuerte, mientras Estados Unidos intentará aprovechar el envión de jugar con su delantero titular.

Cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Bélgica

Árbitro principal: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania).

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf (Jordania).

Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Moannes Alroalle (Jordania).

Ahmad Moannes Alroalle (Jordania). Cuarto árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón).

Pierre Ghislain Atcho (Gabón). VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Khamis Al Marri (Qatar). AVAR 1: Nicolás Gallo (Colombia).

Nicolás Gallo (Colombia). AVAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina).