Cuál es el ranking FIFA de Austria y cuántos puestos lo separan de Argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste recuperó la cima en la actualización del 11 de junio, justo antes del inicio del torneo.

Austria llega a su partido contra Argentina por el Grupo J del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA, aunque también con una posición que confirma su crecimiento competitivo en los últimos años.

En la última actualización oficial previa al inicio de la Copa del Mundo, publicada el 11 de junio de 2026, Argentina aparece en el puesto 1, mientras que Austria ocupa el 24°.

ver también ¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Amin Mohamed

La distancia entre ambas selecciones es de 23 lugares. Ese dato marca el favoritismo de la Albiceleste en la previa, pero también muestra que Austria no llega como un rival menor: está dentro del top 25 del ranking y comenzó el Mundial con una victoria.

Cuál es el ranking FIFA de Austria

Austria ocupa el puesto 24 del ranking FIFA masculino en la última actualización oficial publicada antes del Mundial 2026. Esa posición va en línea con el ciclo reciente del equipo dirigido por Ralf Rangnick, que encontró una identidad más agresiva, con presión alta y ritmo para competir contra rivales de jerarquía.

La selección europea también empezó bien en la Copa del Mundo: venció 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J y quedó con 3 puntos, los mismos que Argentina.

Cuál es el ranking FIFA de Argentina

Argentina está en el puesto 1 del ranking FIFA y llegó al Mundial 2026 como la selección mejor ubicada del planeta.

Publicidad

Publicidad

La Albiceleste recuperó la cima en la actualización del 11 de junio, justo antes del inicio del torneo. Ese lugar refuerza su condición de candidata y también su contexto: es la vigente campeona del mundo y llega con un plantel que todavía conserva buena parte de la base que ganó en Qatar 2022.

En el debut del Mundial 2026, Argentina confirmó ese favoritismo con un triunfo 3-0 ante Argelia. Con ese resultado, quedó líder del Grupo J por diferencia de gol.

Publicidad

ver también En qué estadio juegan Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Cómo está el ranking FIFA del Grupo J

El Grupo J tiene una diferencia clara entre sus dos selecciones mejor posicionadas y los otros dos integrantes. Argentina aparece como número 1 del mundo, Austria se ubica en el top 25, mientras que Argelia y Jordania llegan bastante más atrás.

Publicidad

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial:

Argentina: 1°

1° Austria: 24°

24° Argelia: 35°

35° Jordania: 62°

Publicidad

Datos de Argentina vs. Austria