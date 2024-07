Los Juegos Olímpicos de París 2024 iniciaron este miércoles, con el fútbol y el rugby seven apoderándose del primer día de competencia. Sin embargo, aún falta la realización de uno de los eventos que, tradicionalmente, acaparan toda la atención: la ceremonia de apertura. Y la de esta edición promete ser disruptiva.

Según aseguran desde el Comité Organizador, la inauguración de la máxima cita multideportiva se celebrará por primera vez fuera de un estadio. El escenario serán las calles de la capital francesa, con la Torre Eiffel como protagonista. Aunque el río Sena cumplirá un rol central en la inauguración.

“Cerca de 100 embarcaciones con unos 10.500 atletas flotarán a lo largo del Sena durante el desfile. Los más grandes de los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CONs) representados en el desfile tendrán barcos para ellos solos, mientras que los más pequeños compartirán embarcación”, se detalla en el sitio oficial.

El recorrido por la pasarela acuática empezará en el puente de Austerlitz y, después de 6 kilómetros, finalizará en el Trocadero, la explanada frente a la Torre Eiffel. Allí, “se encenderá el pebetero olímpico y se declararán oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024″.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024?

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 tendrá lugar el próximo viernes 26 de julio, a las 11:30 a.m. de Centroamérica (12:30 p.m. de Panamá), y se espera que dure más de tres horas.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024? La ceremonia inaugural será transmitida EN VIVO y ONLINE en Centroamérica por la señal de Claro Sports en TV y su canal de YouTube. Aunque cada país tendrá también otras señales a cargo de la cobertura de los Juegos Olímpicos. Costa Rica: Claro Sports y Repretel (canales 6 y 11)

Claro Sports y Repretel (canales 6 y 11) El Salvador: Claro Sports y Canal 12

Claro Sports y Canal 12 Guatemala: Claro Sports, Canal 11 y Canal 3

Claro Sports, Canal 11 y Canal 3 Honduras: Claro Sports y VTV

Claro Sports y VTV Nicaragua: Claro Sports y Canal 10

Claro Sports y Canal 10 Panamá: Claro Sports, RPC, TVMAX y COS

¿Quién cantará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024?

El momento musical de la ceremonia de apertura podría ser especial. Según el medio TMZ, marcaría el regreso a los escenarios de Céline Dion: la reconocida cantante canadiense, de 56 años, padece el síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico que provoca rigidez muscular progresivamente.

Sin embargo, la intérprete de hits como “My Heart Will Go On” o “The Power of Love” está retornando a la esfera pública y podría protagonizar un momento emotivo en los Juegos Olímpicos. También se especula con que podrían participar Lady Gaga, Rosalía, Charlize Theron o la vocalista francesa Aya Nakamura.