Bocha Batista sorprende: Costa Rica tiene nuevo capitán y varias polémicas en su alineación confirmada vs. Jordania

El debut de Fernando Batista con la Selección de Costa Rica ya tiene protagonistas definidos y, como era de esperarse, no pasó desapercibido. En la antesala del amistoso ante Jordania, el técnico argentino sorprendió con una alineación que mezcla juventud con experiencia, pero sobre todo con decisiones puntuales que marcan el inicio de su ciclo.

La principal novedad: hay nuevo capitán en la Tricolor y varias elecciones que rompen con lo que se venía viendo. Batista apostó por una base que no se aleja demasiado del grupo que venía sosteniendo Miguel Herrera en el proceso fallido rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, pero con matices importantes.

El once confirmado de la Selección de Costa Rica para enfrentar a Jordania está conformado por Patrick Sequeira en el arco; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas y Darryl Araya en defensa; Orlando Galo, Carlos Mora y Aarón Salazar en el mediocampo; mientras que en ataque aparecen Andrey Soto, Álvaro Zamora y Josimar Alcocer. Una formación que deja lecturas claras sobre lo que pretende el nuevo entrenador en su primer examen.

Alineación confirmada de Saprissa.

Las grandes novedades en este XI

Uno de los movimientos más llamativos es la designación de Orlando Galo como capitán. El mediocampista, que viene consolidándose como una pieza clave dentro del grupo, asume ahora un rol de liderazgo que no es menor en este arranque de proceso. A su lado, también destaca que Josimar Alcocer portará la camiseta número 10, una señal de confianza hacia uno de los talentos jóvenes del fútbol costarricense.

Las sorpresas no terminan ahí. Álvaro Zamora aparece como titular pese a ser un jugador que ha estado en el centro de las críticas por parte de la afición en los últimos meses. La decisión de Batista de incluirlo desde el arranque marca una postura clara: apostar por futbolistas que considera funcionales a su idea, más allá del ruido externo.

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Además, el banco de suplentes también deja datos relevantes. Figuras como Andy Rojas, Creichel Pérez, Jewison Bennette y Warren Madrigal iniciarán el partido desde la banca, lo que refleja la competencia interna que empieza a instalarse en la Selección. Así, con un nuevo capitán y varias decisiones que generan debate, el Bocha Batista pone primera en Costa Rica con un equipo que ya empieza a mostrar su sello.

Datos Claves

El técnico Fernando Batista confirmó a Patrick Sequeira como portero titular ante la selección de Jordania.

confirmó a Patrick Sequeira como portero titular ante la selección de Jordania. El mediocampista Orlando Galo asumirá el rol de capitán en el inicio del proceso de Batista.

asumirá el rol de capitán en el inicio del proceso de Batista. El futbolista Josimar Alcocer portará la camiseta número 10 en la alineación titular de la Tricolor.