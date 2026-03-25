Mientras Honduras espera el debut de José Francisco Molina ante Perú, esta decisión tomaron Olimpia y Motagua

La Selección de Honduras se prepara para el debut de José Francisco Molina, el técnico elegido para el proceso mundialista 2030 debita ante Perú el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque España.

Muchos catrachos tienen la ilusión del nuevo proyecto español, pero antes de que eso suceda. Dos de los más grandes clubes de país han tomado una decisión.

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Olimpia y Motagua confirmaron que van a jugar un Clásico en Estados Unidos, así que sus aficionados tendrán las oportunidad de verlos, esto antes de que la Bicolor juegue ante Perú.

Olimpia y Motagua confirma un nuevo Clásico en USA

El partido entre Olimpia y Motagua se dará el domingo 29 de marzo a las 7:00 de la noche hora local (6:00 de la tarde, hora de Honduras) y será en el Tad Gormley Stadium de la ciudad de New Orleans.

Esta es la octava vez que Olimpia y Motagua se ven las caras en Estados Unidos, la serie la aventaja el Ciclón con tres triunfos, dos del León y dos empates.

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Cabe recordar que las actividades de la Liga Nacional se reanudarán hasta el miércoles 01 de abril, por lo que poco no aprovechan la semana de descanso que tuvieron.

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