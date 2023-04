La historia de Antony Lozano y Cádiz estaría muy cerca de terminar, luego que no existieran avances en su extensión de contrato el cual finaliza el 30 de junio, por lo que el jugador tendría todo encaminado para unirse a las filas de Getafe para la próxima El delantero hondureño estaría teniendo sus últimas semanas como elemento gaditano.temporada según palabras de su aún entrenador.

Sergio González, estratega de los gaditanos, compareció en conferencia de prensa antes del juego ante el Espanyol, en el que fue consultado sobre la situación del hondureño y en el que fue claro en decir que ya sabe la decisión que tomó el delantero.

“Él es un profesional, él está entrenando para ser titular, no veo una especie de distracción, en el vestuario los capitanes me comentan lo mismo, pero está claro que el presidente anticipó esa situación, fichó nuevas armas como Sergi, Roger y Chris, futbolistas que ahora entendemos están un peldaño por encima del Choco”, dijo González.

“Desde la normalidad, entendemos que forma parte de las prestaciones de La Liga, puede firmar por otro club, las sensaciones que tenemos es que él ha decidido hacerlo”, agregó el técnico, prácticamente asegurando que el catracho no seguirá en el club.

“Hablo con él para ver si está metido, lo que me dice su mirada es que a pasar de todo lo que puede haber pasado quiere jugar, es lo que me llega a mí, yo quiero sacar su mejor rendimiento, no tengo una cosa que reprocharle a nivel de entrenamiento, simplemente hay compañeros que están en un puntito mejor”, finalizó.