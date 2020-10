Nasralla le advierte a Tyson Nuñez: "Te convertirás en un traidor a la patria"

El ex futbolista de la Selección Nacional de Honturas, Milton Omar el "Tyson" Nuñez, ha tomado la decisión de incursionar en política nacional. Esto ha provocado la respuesta de Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de la República, quien le ha mandado un fuerte mensaje al ex Nacional de Uruguay desde su cuenta de Twitter.

La nueva determinación del ex delantero ha provocado muchas opiniones encontradas entre la ciudadanía, entre ellas quienes lo critican, considerando que los ex deportistas no tienen involucrarse en este tema. Sin embargo, el mismo Nuñez ha ignorado estos puntos de vista y ha invitado a la población a que lo acompañen junto con Mauricio Oliva, candidato al la presidencia por el Partido Nacional.

"He sido futbolista toda la vida, he hecho goles de chilena y de todas formas, pero el mejor gol será que me ayuden a llevar al doctor @DrMauriciolivaH a la presidencia y a mi al Congreso Nacional para ayudar a todas las comunidades garífunas y de Atlántida”, expresó el "Pequeño Gigante" del fútbol hondureño.

Querido Tyson : te están engañando. Te convertirás en un traidor a la patria porque estás apoyando a un partido de narcotraficantes que tiene empobrecidos y empobrecerá más no sólo a los garífunas sino a todo el pueblo hondureño. Te lo dice alguien que estudió para saberlo — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) October 25, 2020

Ante esto, la respuesta del reconocido relator, político, y periodista, no se hizo esperar: "Querido Tyson : te están engañando. Te convertirás en un traidor a la patria porque estás apoyando a un partido de narcotraficantes que tiene empobrecidos y empobrecerá más no sólo a los garífunas sino a todo el pueblo hondureño. Te lo dice alguien que estudió para saberlo", sentenció Nasralla.