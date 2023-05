El legionario Anthony “Choco” Lozano ha tenido una olvidable temporada con el Cádiz de LaLiga de España. No solo perdió su lugar como titular, sino que además hubo varios compromisos en los que ni siquiera ingresó desde el banco. Por si fuera poco, tuvo una sequía goleadora de casi un año, a la cual puso fin en la derrota por 5-1 a manos del Atlético Madrid este último 3 de mayo.

A todo lo mencionado se puede sumar también el clima tenso en el cual se ha visto envuelto, tras un cúmulo de rumores que lo relacionan con el Getafe, rival directo de los gaditanos en la lucha por la permanencia. El propio presidente de la institución señaló que el catracho se marchará a mitad de año, momento en que su contrato concluirá. “Yo creo que sí, está firmado por el Getafe. (…) Nosotros nos hemos quedado sin el ‘Choco’ en toda la temporada“, había expresado el propio mandamás.

Para arrojar un poco más de luz sobre esta cuestión, el periodista español Jesús Mejía dialogó con su colega de rubro hondureño Feisal Rishmawy. “La verdad es que la temporada del Choco ha sido nefasta, es de suspenso. No es que no haya marcado, si bien lo hizo en el Metropolitano, es que no ha estado ni cerca“, señaló el ibérico.

“Yo no le recuerdo al Choco grandes ocasiones en las que haya sido el portero quien la saco, es que no las ha tenido. Ya no es solo que no tuvo fortuna de cara al gol, es que ni siquiera tuvo esa chispa“, prosiguió el trabajador de prensa, que añadió que el centroamericano era funcional al esquema del submarino amarillo: “Buscan salir a la contra y el Choco era quien más faltas recibía, es un futbolista que es rápido y va bien al espacio, sin embargo esta temporada esas cualidades no se le han visto“.

“Tampoco sabemos si a nivel personal ha estado centrado, ha sido una temporada atípica, no solo para el Choco sino también para todos los jugadores. También ha sido un año donde terminaba contrato. No sabemos si a nivel mental todo eso ha supuesto que su rendimiento no haya sido el que todos esperábamos“, completó.