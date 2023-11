Roger Espinoza, emblemático mediocampista hondureño, se encuentra en un punto crucial de su carrera deportiva. A sus 37 años, el futbolista no ha decidido si colgará las botas, pero confiesa un anhelo: jugar nuevamente en su país natal, especialmente en un equipo que guarda un lugar especial en su corazón.

En una charla con Deporte Total USA, el experimentado jugador reveló sus sentimientos encontrados sobre su futuro. Aunque admitió haber considerado el retiro en varias ocasiones, su deseo de continuar lo llevó a permanecer en el Sporting Kansas, donde valoró la oportunidad que le brindaron.

“Ha sido una carrera muy larga, estoy feliz con el coach que me dio la oportunidad. Pensé que antes me iba a retirar, este año iba a pasar igual. Aquí seguimos trabajando, estoy feliz por lo que me ha dado el club y la gente hondureña”, compartió.

El experimentado mediocampista no ha descartado la posibilidad de retornar a su país natal, Honduras. Confiesa un fuerte vínculo con el fútbol hondureño y expresa su deseo de jugar allí, particularmente en un club que le despierta un cariño especial.

“No sé lo que quiero hacer, uno de jugador siempre quiere estar a la par del fútbol. ¿Venir a jugar a Honduras? Siempre lo he pensado, se debe saber cuándo parar, yo me siento bien, nunca se sabe, tengo cariño con la gente hondureña, en especial en Puerto Cortés donde crecí, no le cierro la puerta a nada”, reflexionó.

¿En qué equipo de Honduras le gustaría jugar a Roger Espinoza?

Espinoza reveló que su preferencia recae en el Platense, a pesar de que actualmente milita en la segunda división hondureña. Para él, el aspecto económico no es una prioridad cuando se trata de regresar a sus raíces futbolísticas.

¿Por qué Roger Espinoza eligió a Platense para retirarse?

“Siempre he dicho Platense, es el club donde crecí en Puerto Cortés. El dinero no es importante, es un equipo al que le tengo cariño, a pesar de estar en segunda división. La verdad, soy futbolista porque miré al Platense. Nunca se sabe, en cualquier equipo de Honduras estaría bien porque le tengo cariño a la Liga“, afirmó Roger Espinoza.

Mientras Espinoza mantiene viva la llama de su pasión por el fútbol, la incertidumbre sobre su retiro o su retorno a las canchas hondureñas se mantiene, dejando en suspenso el futuro de un jugador que ha dejado huella tanto en el ámbito local como internacional.

