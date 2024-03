Roger Espinoza ha sorprendido a muchos al aceptar una propuesta para participar en el torneo de copa más antigua de los Estados Unidos. El ex jugador de la Selección de Honduras, quien anunció su retiro a principios de este año, jugará la US Open Cup.

¿En qué equipo jugará Roger Espinoza?

Según lo confirmaron en redes sociales, Roger Espinoza será nuevo futbolista del Deis Moines Menace de la USL League Two, la cuarta división del fútbol estadounidense. Lo hará para disputar la segunda ronda del US Open Cup, donde habrá varios centroamericanos, y no lo haría por la liga.

El anuncio se hizo a través de un emocionante vídeo en redes sociales, donde una fan llamó al veterano jugador para hacerle la propuesta, a la que Espinoza aceptó con una sonrisa. En el vídeo, la fan expresó su deseo de que Espinoza se uniera al equipo para la segunda ronda de la US Open Cup, a lo que el catracho respondió emocionado: “De verdad?, me encantaría”.

La noticia ha generado gran expectación entre los aficionados, quienes esperan con ansias ver a Espinoza en acción nuevamente. Además, el jugador no estará solo en el medio campo, ya que será acompañado por el exjugador del LA Galaxy y leyenda estadounidense Sacha Kljestan.

La US Open Cup, también conocida como la Lamar Hunt Cup, es un torneo de fútbol organizado por la Federación de Fútbol Estadounidense, en el que participan equipos desde la MLS hasta equipos amateurs. Es un torneo emblemático que ha visto la participación de algunos de los mejores equipos y jugadores del país a lo largo de los años.

La decisión de Espinoza de unirse al Deis Moines Menace para disputar la US Open Cup llamó la atención de varios. El mediocampista de 37 años había rechazado jugar en algún club hondureño y ahora volvió para estar en un humilde equipo estadounidense.

