Michaell Chirinos se sincera sobre el gol que le hizo a Keylor Navas y que fue nominado al Premio Puskas 2024

Michaell Chirinos es el hombre de moda en Honduras y Centroamérica, luego que hace unos días FIFA lo pusiera entre los nominados al Premio Puskas 2024, que se entregarán en la ceremonia The Best que se hará en enero del próximo año y que ha causado mucha ilusión.

El seleccionado de Honduras es el primer futbolista de su país en ser candidato a un premio de esa magnitud, por lo que su alegría es inmensa y eso lo demostró en una entrevista que hizo al canal de su club Olimpia, en el que contó detalles de su gol y tras saber que era uno de los nominados.

El gol de Michaell Chirinos a Keylor Navas

“Fue una jugada que Edwin Rodríguez llevaba por la banda, yo como extremo tenía que cerrar y acompañar a Jerry Bengtson. Cuando Edwin centra, veo que Jerry me va a dar el pase y al momento que viene en el aire no la pensé dos veces y tenía que disparar”, comenzó diciendo el volante.

“De la forma que puse el cuerpo el gol me iba a salir y me llena de mucha alegría a quien se lo anoté que es a Keylor Navas. Fue un gol muy bonito y me lo llevaré siempre como recuerdo”, agregó acerca de la anotación que ya entró en la historia.

Su sensación al ser nominado al Premio Puskas 2024

“Muy feliz y agradecido con Dios por el privilegio de poder estar nominado a este premio tan hermoso. El día de ayer que me enteré de que toda la gente me estaba etiquetando, se me salieron las lágrimas al comentarle a mis padres y mi familia; la ilusión tan grande que tengo de estar ahí nominado para un premio tan grande”, añadió.

“Me llena de ilusión estar en esa nómina con grandes jugadores y ayer antes de dormir me puse a orar para pedir a Dios que me dé la oportunidad tan siquiera de estar en la gala con esos grandes jugadores y poder verla”, concluyó.

