El defensor Luis Vega, quien ha estado fuera de las canchas durante dos meses debido a una lesión en el hombro, ha compartido noticias positivas sobre su proceso de recuperación. En una entrevista con Limber Pérez de Deportes TVC, Vega reveló que está avanzando favorablemente y que se encuentra en la etapa final de su rehabilitación.

“Vamos con muchas mejorías, ya empezamos con el proceso de fortalecimiento. Ya pasé la etapa de rehabilitación, debemos esperar que cicatrice la operación. Todavía estoy descartado para un partido oficial”, explicó Vega. Aunque aún no está listo para enfrentar partidos oficiales, el jugador de Motagua está ansioso por regresar al campo y contribuir con su equipo y la Selección de Honduras.

La ausencia de Vega fue notoria durante la final contra Olimpia, donde expresó su anhelo de estar en el terreno de juego. “Estoy ansioso desde el primer momento, desde el último partido en noviembre y ver a mis compañeros en la final”, expresó el defensor.

¿Cuándo podría a volver a entrenar con normalidad Luis Vega?

En cuanto a su regreso, Luis Vega apunta a reintegrarse al Motagua en la segunda quincena de febrero. Su objetivo es estar disponible para la Selección de Honduras en marzo, durante el repechaje contra Costa Rica.

“Mis evaluaciones dependen de cómo me sienta. Si me preguntan, diría que en cuatro semanas puedo regresar a jugar normal. Quiero estar, claro, no soy indispensable”, afirmó Vega.

El defensor ha acelerado los plazos de su recuperación después de someterse a una operación en el hombro en noviembre de 2023, lesión sufrida durante el partido de ida contra México en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Con su regreso programado, Vega espera estar en plena forma para contribuir tanto con Motagua como con la Selección de Honduras en los próximos desafíos.

¿Cómo le fue a Luis Vega en la Selección de Honduras?

En la Selección de Honduras, Luis Vega debutó en la Sub 17 en el 2019 y en el 2023 debutó en el combinado mayor en donde disputó 10 partidos. Además, fue el central titular en los Juegos Panamericanos con la SUb 23.

