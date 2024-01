La ilusión por esta presente con la Bicolor no abandona al legionario centrocampista Jonathan Rubio, quien desde la distancia vuelve a manifestar su deseo de forma parte de su seleccionado nacional, sobre todo tomando en cuenta el gran presente que está viviendo con su equipo en la Liga de Angola.

Se sabe que en 2024 Honduras tendrá importantes desafíos por delate, siendo quizás el más importante de ellos el repechaje ante Costa Rica, en el cual estará en juego un lugar en la próxima Copa América 2024, una competición de nivel mucho mayor al de la Copa de Oro y que puede servir para medir fuerzas con países de la poderosa Conmebol.

Jonathan Rubio lo sabe y no quieres estar ausente en esta importante cita con el seleccionado hondureño. Es por eso que, según manifestó, su intención es mantenerse visible en la Champions de África esperando un eventual llamado del entrenador Bicolor Reinaldo Rueda.

Su llegada a Portugal

Entre los legionarios catrachos, Jonathan Rubio ha caído en uno de los destinos más exóticos a los cuales un jugador latinoamericano podría llegar. Sobre su club, el Petro Luanda, afirmó que: “luego de mi paso por Portugal, me sorprendieron las instalaciones, el estadio, la organización aquí en África, no es fácil encontrar un club organizado ya que en algunos las condiciones no son las que posee el club.”

Respecto a su adaptación, el centrocampista de 27 años dijo no haber tenido mayores inconvenientes. “En el Petro Luanda no me ha costado mi adaptación y el idioma es el mismo portugués, Angola fue colonia de Portugal y de hecho la estructura del club es totalmente portuguesa” precisó el catracho.

El fútbol en África y su deseo de estar en la selección

Es sabido sobre todo por los jugadores de origen africano que juegan en ligas europeas, que el fútbol en el continente negro tiende a ser muy intenso. “Es un fútbol muy físico, le ayuda a uno a crecer, la parte económica también porque uno va pensando en su familia y en lo que se viene en el futuro” comentó Rubio.

Y cerró afirmando: “yo creo que todo eso fue lo que me hizo tomar esa decisión, lo importante es que me brindan la confianza, espero eso me sirva de cara a un eventual llamado a la Selección Nacional, la bicolor es la alegría de todo el pueblo hondureño y eso es lo importante. Yo tengo que hacer las cosas muy bien en mi club, en la Champions que es lo más visible, si el llamado llega pues gloria a Dios, siempre estaré disponible.“