Tras una serie de partidos en la fecha FIFA de marzo, la Selección de Honduras regresa a casa con un sabor agridulce luego de no lograr la clasificación a la Copa América 2024. Entre los señalados por la derrota se encuentra Jonathan Rougier, portero argentino nacionalizado hondureño, quien compartió sus primeras impresiones tras debutar con la camiseta de la bicolor en el duro revés ante Costa Rica.

“Por un lado, estoy contento, pero por otro, triste. No conseguimos lo que buscábamos, son situaciones que se presentan en el fútbol. Es parte del aprendizaje, y también es algo nuevo para mí. Estoy dolido porque no logramos la clasificación”, expresó el portero del Motagua.

¿Qué dijo Jonathan Rougier sobre su error contra Costa Rica?

El guardameta reconoció su error en el gol del empate de Costa Rica. “Es un error mío. No logré despejar como quería. Mi idea era enviar el balón hacia la línea de fondo, pero salió un poco cerrado. Son detalles mínimos, decisiones tomadas en una milésima de segundo de las que uno debe hacerse responsable“.

Para el arquero, la derrota fue particularmente difícil, ya que sintió que decepcionaba a un grupo que lo había aceptado y acogido como un hondureño más. “Lo primero que sentí fue que se nos escapaba una oportunidad histórica de clasificar a una Copa América. Además, sentí que le fallaba al grupo que tan bien me acogió, que me hizo sentir como en casa”.

Luego, Rougier se refirió a los dichos de Rueda: “No las escuché directamente, pero me las comentaron. Son declaraciones del profe, él tiene sus razones. A veces, las palabras que se usan en Colombia no son las mismas que aquí, y eso puede llevar a malentendidos”.

Sin embargo, reveló una charla alentadora que tuvo con el entrenador colombiano antes del partido amistoso contra El Salvador. “Charlamos un poco antes del partido. Me dijo que siguiera adelante, que no me quedara con eso, que todos cometemos errores y que él me respaldaba. Es reconfortante recibir ese apoyo del entrenador”.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda sobre Jonathan Rougier?

A Reinaldo Rueda le consultaron por poner a Rougier de titular, quien fue responsable de uno de los goles, y declaró: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.

