La serie entre la Selección de Honduras y México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf sigue dando tela para cortar. Sobre todo el partido de vuelta, donde hubo varias polémicas: la principal fue la cantidad de minutos —excesiva, para los críticos— que añadió el árbitro Iván Barton, pues en el último suspiro el Tri anotó el 2-2 en el global, forzando la prórroga y los penales.

Uno de los cambios que hizo Jaime Lozano en pos de conseguir el tan ansiado empate fue darle minutos a César Huerta en lugar de Uriel Antuna. Y le funcionó, pues el volante de Pumas complió su rol como revulsivo: cada vez que tuvo la pelota incomodó a la defensa catracha, intentando gambetear y desbordar con su velocidad como principal arma.

Sin embargo, la noche casi se convierte una pesadilla para él “Chino”, y no por los tres penales que ejecutó durante la tanda debido al adelantamiento de Edrick Menjívar. Al 113′, Huerta encabezó un contragolpe peligroso y Denil Maldonado, al notar que la defensa estaba en inferioridad numérica, le cometió una temeraria infracción desde atrás cuando estaba por adentrarse al área.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre la infracción de Maldonado?

El árbitro salvadoreño no dudó y le mostró la tarjeta roja al futbolista de Los Angeles FC, quien tuvo un buen desempeño en ambos juegos. Afortunadamente, Huerta no se lesionó. Pero esta situación no tranquilizó a Hugo Sánchez, mítico ex delantero de la selección mexicana, quien exigió un fuerte castigo para Maldonado en el programa “Fútbol Picante”, de ESPN.

“Prefiero mejor denunciar deportivamente y púbicamente al jugador Denil Maldonado. Es una entrada criminal, no solamente debe haber una sanción deportiva, sino también una demanda extradeportiva. Eso es una entrada criminal deportiva”, aseguró Sánchez.

Y si bien el presentador José Ramón Fernández lo interrumpió alegando que el jugador pudo terminar el trámite, el ex Real Madrid fue más allá: “¿Saben lo que le hizo Ancil Elcock de Trinidad y Tobago a Cuauhtémoc Blanco? Terminó su carrera. Y él (Maldonado) pudo haber fracturado (a Huerta) con esa entrada criminal. Esas entradas no se valen. Entre compañeros no se valen”.

Si bien es cierto que esa recordada patada de Elcock fue un punto crítico en la carrera de Blanco, pues le generó la rotura de ligamento cruzado de la pierna derecha e inclusive padeció depresión durante la recuperación, lo cierto es que luego de más de ocho meses pudo regresar a la actividad.

¿Cuántos partidos de suspensión deberá cumplir Denil Maldonado?

Hasta el momento no se conoció una sanción oficial de Concacaf. Pero lo que sí está confirmado es que Denil Maldonado se perderá el partido contra Costa Rica por el repechaje a la Copa América 2024, el cual se disputará en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, durante la fecha FIFA de marzo. Tampoco estarán “Choco” Lozano, Joseph Rosales y Enrique Facussé.

Encuesta ¿Creés que la \'H\' sentirá la baja de Maldonado? ¿Creés que la \'H\' sentirá la baja de Maldonado? YA VOTARON 0 PERSONAS

¡Atención, aficionados! Únanse al canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.