Hugo Sánchez se une a los mensajes despectivos a Honduras para el juego vs México

Hugo Sánchez es considerado el mejor futbolista en la historia de México, gracias a lo que hizo en clubes como Real Madrid y Atlético de Madrid, así como en la Selección Nacional. Después de retirarse intentó ser entrenador y luego se dedicó a comentar, siendo ESPN en donde da sus opiniones.

Sánchez fue consultado sobre el juego de mañana contra Honduras, en el que al igual que la mayoría de sus compatriotas dejó varios comentarios polémicos, despectivos y acusando a los catrachos de recurrir a las patadas para poder solucionar los encuentros de alto nivel.

La opinión de Hugo Sánchez del Honduras vs México

“Para Honduras es su partido, aquí por alguna razón nos ganan, pero como es ida y vuelta… pero sí será un juego complicado y en ese aspecto el cuerpo técnico lo tiene que estar planificando bien para que no haya cosas no agradables”, inició diciendo.

“Son entradas fuertes, es ahí donde hay que cuidar la integridad física de los jugadores. Me acuerdo de un 1-4 que jugamos en Honduras previo del Mundial del 94’, hicieron una entrada en tijera a la altura de la cintura, fue tiro libre y gol del Beto Aspe”, agregó.

Hugol también opinó sobre cómo ve el juego: “Creo que será parejo en la posesión. México no entrará a la defensiva porque no es conveniente, habrá intensidad en los primeros minutos y ahí es donde se verán las fuerzas en cuanto a intensidad, y me refiero que haya intensidad y fuerza, no que haya entradas malintencionadas”.

“En esos partidos existen ese tipo de jugadas y ahí es donde se quieren imponer condiciones para asustar al rival y es donde hay que tener cuidado por la integridad física de los jugadores”, concluyó.