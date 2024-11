Honduras vuelve a sufrir el rigor de Concacaf tras la polémica serie vs. México en la Liga de Naciones

La Selección de Honduras quedó eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf ante su par de México, luego de haber hecho un gran partido en la ida. Ganó 2-0 en tierras catrachas y terminó sufriendo una goleada en contra por 4-0 en la revancha.

En el primer partido que se jugó en el Estadio Francisco Morazán , Luis Palma fue la gran figura del equipo de Reinaldo Rueda . El delantero del Celtic de Escocia marcó los dos únicos goles de la serie frente al Tri y se llevó todos los reconocimientos, salvo uno.

El ninguneo de la Concacaf a Honduras

Concacaf omitió el gran nivel del delantero catracho y decidió no incluirlo dentro de los mejores futbolistas de los cuartos de final. Fue el único atacante central que anotó un doblete en esta instancia.

A diferencia de Luis Palma, Jacob Shaffelburg sí fue reconocido por la Confederación debido a que fue incluido en el equipo ideal de los cuartos de final. El extremo canadiense también anotó dos goles en la serie ante Surinam y se ganó un lugar entre los 11 mejores.

La Concacaf decidió no incluir a otro hondureño dentro del equipo ideal. Tampoco quiso hacerlo con los jugadores destacados de las selecciones eliminadas, algo que sorprendió a muchos, ya que hubo figuras que brillaron a pesar de no avanzar al Final Four.

En Estados Unidos reconoció a Matt Turner, Weston McKennie, Christian Pulisic y Ricardo Pepi; en Canadá a Richie Laryea, Stephen Eustáquio y Jacob Shaffelburg; en Panamá a José Fajardo y José Córdoba; y en México a Jorge Sánchez y Jesús Córdoba.

