El mensaje conmovedor de Choco Lozano tras su ausencia en los juegos de Honduras vs México

El delantero y capitán de los catrachos no escondió su tristeza tras no poder ser parte de los partidos.

Antony Choco Lozano es una de las principales ausencias en la convocatoria de la Selección de Honduras, que en esta Fecha FIFA de noviembre enfrentará dos veces a México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Lozano no fue tomado en cuenta por el entrenador Reinaldo Rueda luego de tener una lesión muscular en un juego de Santos Laguna de la Liga MX, por lo que luego de ser evaluado se dio a conocer que el delantero no estaba en condiciones para jugar y atender el llamado de la H.

El sentido mensaje de Choco Lozano

Choco no tardó en reaccionar tras confirmarse que no estará con los hondureños, por lo que aprovechó para publicar su sentir y en el que se mostró bastante afectado porque no estará en estos compromisos en el que hay mucha expectativa en el país centroamericano .

“Me hubiese encantado estar en esta convocatoria y representar a nuestro país en la cancha. Aunque esta vez no se dio, seguiré apoyando desde donde me toque con la misma pasión de siempre”, escribió Lozano en su Instagram.

“¡Vamos Honduras! Estoy seguro de que harán un gran papel y estaré alentándolos con todo mi corazón”, agregó el Choco en una historia publicada en Instagram, acompañado de una foto de grupo de los catrachos.

¿Cuándo jugarán México vs Honduras?

El partido de ida se disputará el 15 de noviembre en tierras hondureñas en el estadio Francisco Morazán y la vuelta se jugará el 19 del mismo mes en México en el Nemesio Diez de Toluca