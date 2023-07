El dato de MisterChip sobre Honduras en Copa Oro que no sabías que necesitabas

La Selección Honduras dirigida por Diego Vázquez no pudo avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Aunque se impuso (2-1) ante Haití, el resultado favorable de Qatar ante México, los terminó por dejar afuera de la competencia. Sobre este escenario, MisterChip analizó lo que fueron estos hechos para los catrachos y dejó un interesante dato a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo una gran cantidad de críticas comenzaron no solamente para los jugadores, sino también para el estratega Diego Vázquez quien nunca pudo encontrar una manera distinta para el funcionamiento de la selección. Ya que esta Copa Oro era un gran objetivo para mejorar y trascender. O al menos, mostrar una nueva imagen. Sin embargo, esto no pudo ser posible.

El dato de MisterChip sobre Honduras

MisterChip estuvo atento a lo que fue esta eliminación de Honduras en la Copa Oro 2023 y dejó este impecable dato:

“Últimas 6 fases de grupo de Honduras en la Copa Oro. 2013: SI clasifica 2015: NO clasifica 2017: SI clasifica 2019: NO clasifica 2021: SI clasifica 2023: NO clasifica”, aseveraba el periodista español. Así que, con estos registros, en la próxima Copa Oro, la Selección de Honduras “le tocaría” avanzar a los cuartos de final.

Debido a esta eliminación, según medios catrachos, la salida de Diego Vázquez como director técnico de la Selección de Honduras se anunciará en los próximos días. Mientras que la Federación deberá ajustar las piezas para buscar un nuevo reemplazo para las Eliminatorias, Nations League y Copa América 2024.