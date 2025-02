David Suazo da noticia que ilusiona a la Selección de Honduras

David Suazo es una auténtica leyenda de la Selección de Honduras, no solo por disputar las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, así como Brasil 2014, sino también por su recorrido en el futbol extranjero, en especial en Italia donde brilló en el Cagliari y ganó la Champions League con Inter.

Suazo tiene a su hijo Luis Gabriel, quien está siguiendo sus pasos y juega para las juveniles de la Juventus, pero en Honduras ha surgido la duda de si jugará con la H, algo que la misma leyenda aclaró, que por el momento el joven talento está enfocado en participar con la Sub-17 y luego él tendrá la decisión final.

David Suazo da buena noticia a Honduras

“Es algo que surgió, esta oportunidad para el niño, tengo que agradecer a Ariel Bustamante que es el coordinador de selecciones y le ha dado seguimiento a Luis mientras ha estado en Italia con la Juventus y salió esta oportunidad para él, por lo que está motivado de salir adelante. Creo que es una bonita experiencia para él, gracias a Dios se está adaptando y eso es lo bonito”, comenzó diciendo a TVC.

“Como padre obviamente me siento orgulloso de que un hijo está logrando éxitos y coronando éxitos suyos, esperando esté bien, más allá del legado que tu dejas como jugador es él quien se ha ido adaptando a Honduras, hablando español y eso me llena de orgullo”, agregó.

¿Luis Gabriel Suazo seguirá jugando con Honduras?

“En el fútbol cada uno tiene su camino, lo nuestro es estar cerca y apoyarlo tanto yo como mi esposa e hijo mayor, estamos contentos porque en el fútbol el camino es muy delicado y difícily estamos hablando de un chico de 16 años que tiene una vida por delante. Como padres esperamos que sea lo mejor y sea un camino importante”, opinó.

“Cada uno tiene su camino, yo ya terminé muy contento y feliz por todo lo que logré y con mucha gente que me quiere. Él inicia apenas su camino y la ley de los números lo dice lo difícil que es poder jugar al fútbol pero como padres siempre lo estaremos apoyando. Son decisiones que surgen, en esto hay que dar mérito al seguimiento que hace la selección. Es una oportunidad bonita para él poder jugar el premundial y si se puede pueda llegar a un Mundial”, concluyó.