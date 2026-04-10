Brayan Moya rompe el silencio tras el escándalo en Marathón y confirma lo que nadie sabía: “No lo considero justo”

Brayan Moya es uno de los jugadores que ha sido señalado por cometer supuestos actos de indisciplina en Marathón; ahora, el futbolista rompió el silencio y reveló que fue notificado que entrenará con las reservas del cuadro verdolaga.

A través de su cuenta de Instagram, Moya publicó un extenso mensaje en el que también desmintió que haya salido de la sede para consumir alcohol y destacó que se encuentra comprometido con el equipo sampedrano.

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“La Bestia” lamentó que por sus antecedentes se le esté involucrando en hechos que aseguró son “completamente falsos”.

El atacante hondureño destacó que respeta las decisiones del cuerpo técnico que encabeza Pablo Lavallén y ahora encarará esta decisión con respeto y profesionalismo para volver a la primera división.

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: Clasificar a Concacaf y alcanzar el campeonato que tanto se merece esta afición”, destacó en parte del mensaje.

El mensaje de Brayan Moya

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“Quiero dirigirme públicamente porque me debo a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva, a la afición y a todas las personas que me apoyan”.

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“En las últimas horas han circulado versiones totalmente falsas sobre mi comportamiento durante la concentración, incluyendo acusaciones de haber salido de la sede y consumido alcohol. Quiero dejar claro que es totalmente falso”.

“Entiendo que, por situaciones del pasado en las que me he visto involucrado, puedan generarse comentarios; sin embargo, no considero justoo que se ponga en duda mi compromiso y profesionalismo en el presente”.

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“Soy el primero que desea aportar al equipo, marcar goles y ver a mi familia orgullosa de lo que estoy logrando. Me encuentro en una etapa importante de mi carrera y mi objetivo es claro: aportar al máximoy salir campeón con esta institución”.

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“Estoy totalmente comprometido con el equipo y con mis compañeros. Aunque no he contado con los minutos que desearía, respeto plenamente las decisiones del cuerpo técnico y continúo trabajando con disciplina y responsabilidad para estar listo cuando se me brinde la oportunidad”.

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“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: Clasificar a Concacaf y alcanzar el campeonato que tanto se merece esta afición”.

“Respecto a mi situación actual, se me ha notificado que entrenaré con el equipo de reservas. Acepto esta decisión con respeto y profesionalismo, y seguiré trabajando con la misma entrega, esperando la oportunidad de volver a primera división y aportar al equipo”.

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“Ofrezco una sincera disculpa por cualquier malentendido que esta situación haya podido generar”.