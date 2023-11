Girondins de Burdeos está atravesando su segunda temporada en la Ligue 2 de Francia con resultados no muy favorables. El equipo en el que juega Alberth Elis sumó apenas 12 puntos en 12 jornadas para estar muy lejos de los puestos de interés.

En su último partido se añadió una fecha más sin poder ganar, al empatar 2-2 con Rodez AF. Sin embargo, la noticia pasó por la expulsión de Elis. Un elemento para lamentar es que esa situación se dio con el encuentro llegando a su final al pasar en el minuto 98.

Elis vio la tarjeta roja por pegarle un cabezazo a Giovanni Haag con el resultado sellado. El delantero hondureño fue sancionado con tres fechas de suspensión por darle ese golpe al rival, quien había concluido jugando como arquero.

Entrenador de Girondins critica a Elis

Girondins necesita de todos sus jugadores para poder mejorar en la tabla de posiciones. Por esa razón, la expulsión de Elis fue muy costosa por la sanción consecuente. De los tres partidos que se perderá, un par corresponden a un correctivo por una acción antideportiva.

Su accionar fue reprochable para muchos. A pesar de que no dejó a su equipo con un jugador menos durante el partido, sí afectará el planteamiento a futuro. Esto es especialmente caro para un club al que no le sobran las opciones.

El entrenador Albert Riera lo criticó. “¿Qué ganamos con eso? No hay nada positivo en eso. Todo es negativo. Le golpeaste la nariz, ¿estás feliz? Aunque claro que no se golpeó la nariz, no tocó nada. Me dijo ‘entrenador, no toqué nada. Confío en él, pero al final todavía hay una tarjeta roja.”

Honduras podría tenerlo un poco falto de ritmo para sus enfrentamientos con México por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Aunque los partidos que mirará desde las gradas serán valiosos. Esos rivales son Bastia, Annecy y París FC.