Sin filtro: Sebastián Bini estalla la polémica contra Rodrigo Saravia en Municipal

Este miércoles, Municipal sufrió una dura derrota contra Antigua GFC en el Estadio Pensativo luego de ir arriba en el marcador. Fue 2-1 en favor para los dirigidos por Mauricio Tapia y que en la fecha anterior habían derrotado a Comunicaciones.

De esta manera, el equipo escarlata, que comenzó ganando con el gol de Rudy Muñoz, perdió su invicto y se quedó en cuatro puntos luego de tres juegos disputados. Los Panzas Verdes, por su parte, llegaron a nueve sobre 12 posibles y se pusieron a un punto del líder Marquense.

El que lamentó la caída y no tuvo una buena noche fue Sebastián Bini, quien recibió la tarjeta roja por parte del árbitro Kevin Cacao. El entrenador de los Rojos explotó en conferencia de prensa contra el silbante y también apuntó contra Rodrigo Saravia, quien también fue expulsado en la primera parte cuando iban ganando.

El enojo de Sebastián Bini contra Rodrigo Saravia y el árbitro Cacao

Sobre la roja del nuevo fichaje escarlata, Sebastián Bini señaló: “Siento que la expulsión de Rodrigo Saravia está bien. Me parece que la expulsión era de los dos (Saravia y Alexander Robinson), porque el que agrede primero es el jugador rival. Yo no voy a defender a Rodrigo, actuó mal, está bien expulsado, pero ahí es donde empieza a cambiar todo”.

A raíz de esta expulsión, el entrenador argentino fue a hablar con el árbitro asistente para pedirle explicaciones sobre lo que sucedió. Fue en ese momento en el que Cacao decide mostrarle la tarjeta roja a Bini. Por eso, el técnico no entendió: “Al final no sé por qué me expulsó, yo no pude hablar con nadie, solo quería hablar con el línea”.

Sebastián Bini no decidió quedarse con esto y expuso otra situación que vivió en el partido y que la catalogó como vergonzosa: “En el segundo gol de Antigua GFC, el señor Cacao pita cuando la pelota está en el aire y pita. Me parece de verdad una vergüenza. Perdimos, no hay excusas, pero hay ciertas cosas que no pueden pasar”.