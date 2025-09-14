Se repite la historia: Uno de los afiliados de la Fedefut recibe fuerte denuncia

El regreso del fútbol al estadio Los Cuchumatanes estuvo cargado de emociones. Tras la remodelación y con la autorización de la Municipalidad, Huehuetecos FC volvió a su casa, cumpliendo el anhelo de la afición, que pedía volver a ver a su equipo en su escenario histórico.

Sin embargo, el contexto deportivo no es el ideal. El club atraviesa un difícil momento económico y esta mañana los jugadores lanzaron un mensaje directo a la junta directiva para exigir que se solventen los pagos pendientes, situación que no pasó desapercibida en plena jornada de la Primera División. Cabe recordar que Huehuetenango ya vivió algo similar con Xinabajul – Huehue, institución desafiliada por la Federación de Futbol de Guatemala, y ahora la historia se repite con Huehuetecos FC, que acumula dos meses de deuda.

En lo deportivo, y pese a las dificultades, Huehuetecos FC se impuso con contundencia 4-0 al Deportivo San Pedro, en un encuentro reprogramado para las 11 de la mañana tras la suspensión del día anterior por lluvia en el estadio de Buenos Aires.

Antes del pitazo inicial, los jugadores de Huehuetecos desplegaron una manta vinílica pidiendo a la directiva el pago de sus salarios. La imagen recorrió las gradas y redes sociales, aumentando la presión sobre los dirigentes del club en medio de un ambiente festivo por el retorno del fútbol local.

Huehuetecos responde en el campo

La contundente goleada y el regreso a Los Cuchumatanes llenaron de alegría a los aficionados, quienes volvieron a vivir un partido oficial en su histórico escenario. No obstante, la situación financiera del plantel sigue siendo el tema de mayor preocupación dentro y fuera de la institución.

Con esta victoria, Huehuetecos FC espera que su buen rendimiento deportivo no solo mantenga el ánimo de la afición, sino que también sirva como un llamado de urgencia para que la directiva cumpla con sus obligaciones y se solucionen los reclamos salariales que hoy empañan el festejo en Huehuetenango.