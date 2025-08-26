“Se estuvo negociando”: Mario Acevedo contesta de manera contundente a Luis Fernando Tena tras la polémica de los Seleccionados de Guatemala

El CSD Municipal contará con cuatro de sus seleccionados nacionales para enfrentar a Herediano de Costa Rica en la Copa Centroamericana. Según confirmó el entrenador Mario Acevedo, tras conversaciones con el cuerpo técnico de la Selección de Guatemala encabezado por Luis Fernando Tena, se pactó el regreso de algunos futbolistas. Los jugadores que ya trabajan con los rojos son el portero Kenderson Navarro, el defensor Carlos Aguilar, y los volantes Rodrigo Saravia y Pedro Altán.

En contraste, otros elementos como Nicolás Samayoa y Jonathan Franco (suspendidos), además de José Morales y Rudy Muñoz, permanecen en concentración con la Azul y Blanco en el CAR. Acevedo destacó que esta negociación fue clave para poder afrontar con más herramientas un partido determinante en las aspiraciones internacionales del club escarlata.

“Nos jugamos un partido crucial, se estuvo platicando y negociando que pudieran incorporarse algunos jugadores. Nosotros siempre apoyamos a la Selección de Guatemala y nos interesa que le vaya bien”, declaró Acevedo. A pesar de recuperar piezas importantes, el estratega recalcó que su equipo estaba preparado para competir con o sin los seleccionados.

El calendario establece que los rojos enfrentarán el jueves a Herediano en territorio costarricense, regresarán a Guatemala el viernes, y los cuatro futbolistas retornarán a la concentración de la Selección Nacional el sábado. Esta coordinación busca minimizar el impacto en la planificación del combinado nacional, que atraviesa días de intensa preparación.

La Fedefut busca denunciar a Municipal

Sin embargo, la decisión de Municipal y Antigua de recuperar a sus jugadores ya ha generado repercusiones. La Fedefut trasladó el caso a la Comisión de Ética, con el propósito de sentar un precedente y evitar que se repitan situaciones que comprometan el trabajo de la Azul y Blanco en futuras competencias internacionales.

Para ambos clubes, la prioridad pasa por sus compromisos en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde la clasificación a la siguiente ronda está en juego. El desenlace de este proceso marcará los alcances de la autoridad de la Fedefut sobre los equipos de la Liga Nacional, en un momento en el que la unidad entre selecciones y clubes debería ser fundamental para el crecimiento del fútbol guatemalteco.