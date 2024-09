El futbol de Guatemala estuvo muy cerca de vivir un día lamentable, específicamente en la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional, pero de la categoría Sub-20 cuando se enfrentaron Deportivo Malacateco y Cobán Imperial en el estadio Santa Lucía.

Dicho escenario deportivo está ubicado en Malacatán, San Marcos, que es una de las zonas de mayor calor del país, a pesar de eso, la Liga Nacional y la Federación de Futbol no han impedido que se programen encuentros en horarios donde el sol es fuerte, algo que ya se hizo con la mayor.

Susto en el futbol de Guatemala

Se disputaba el minuto 95 del partido, cuando Heber Ricardo González se tiró al suelo y pidió su cambio, por lo que fue sustituido pero a la hora de pararse no pudo, pero en lugar de contar con el apoyo del árbitro para darle tiempo, este lo apuró y no pidió asistencia de médicos porque no habían socorristas.

Por lo que un compañero y un jugador rival lo ayudaron para salir, lo más preocupante se dio cuando este salió porque al estar fuera del campo se desvaneció, por lo que inmediatamente elementos de ambos banquillos le comenzaron a dar aire con sus camisetas, mientras el cuerpo médico de su equipo le quitaba algunas prendas para refrescarlo.

Lo más preocupante se dio porque la cuarteta arbitral no se percató de lo sucedido, no aplicó ningún protocolo y en el caso del equipo local, no contó con la presencia de bomberos o alguna ambulancia como si lo hay en un partido de la Liga Mayor.

Al final, Cobán Imperial dio a conocer que González fue trasladado a un centro asistencial luego de varios minutos de espera, donde fue atendido. Se logró estabilizarlo dándole oxígeno y se le puso un suero intravenoso, hasta normalizar sus signos vitales después que sufriera un golpe de calor.