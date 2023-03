Liga de Naciones de Concacaf 2023 | Por esto Arquímides Ordóñez no fue convocado por Guatemala para enfrentar a Belice y Guayana Francesa

Se viene una doble fecha de Liga de Naciones de Concacaf 2023 para Guatemala y deberán enfrentar sin Arquímides Ordóñez a Belice y Guayana Francesa. Los dirigidos por Luis Fernando Tena buscarán ganar lo que resta para quedarse con el primer puesto del Grupo D, lo que les daría el ascenso a la Liga A y la clasificación a Copa Oro.

La joya del FC Cincinatti había sido convocado por el entrenador, pero su club no le dio la autorización para que vaya. Algo bastante excepcional debido a que es fecha FIFA y los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas a las selecciones que los llamen.

¿Por qué Arquímides Ordóñez no estará en la Liga de Naciones?

Según informó un dirigente de la Fedefut a ESPN, el equipo de la MLS analizó la situación y les ofreció dejar que el jugador esté en el campamento y en Mundial Sub 20. Ellos no están obligados a prestarlo para esta competición porque no es la selección mayor.

FC Cincinatti ve más prioritario que sume minutos en la competencia mundialista antes que en la Liga de Naciones. Por eso la realización de este ofrecimiento. Desde la Federación de Guatemala aceptaron, ya que, saben que será difícil tener a sus figuras para el torneo intercontinental.

Estas fueron las palabras del dirigente: “El club y el jugador le han agradecido al profesor Tena está convocatoria, pero han dicho que ellos prefieren que él participe en el campamento previo al Mundial y en el Mundial con la categoría sub-20, porque para ellos es una vitrina de mejor exposición y de mejor redito futbolístico para nuestro país”.