Pese a que Luis Fernando Tena había confirmado la presencia de Arquímides Ordóñez en la Selección de Guatemala para disputar la Liga de Naciones de Concacaf, el FC Cincinnati no lo terminó prestando y no estará presente en los partidos ante Belice y Guayana Francesa.

El juvenil de 19 años había debutado con el primer equipo de la Bicolor durante el año pasado e iba a tener dos partidos relevantes para mostrar su talento. Lamentablemente, no podrá viajar y se perderá la oportunidad de estar presente en estos duelos.

Hasta el momento, no se sabían los motivos que había tenido el club de la MLS para rechazar la convocatoria de su jugador. Luego de varios rumores, un directivo de la Fedefut habló con ESPN y reveló las pláticas que tuvieron la institución estadounidense con gente de la selección de Guatemala.

“El club y el jugador le han agradecido al profesor Tena está convocatoria, pero han dicho que ellos prefieren que él participe en el campamento previo al Mundial y en el Mundial con la categoría sub-20, porque para ellos es una vitrina de mejor exposición y de mejor redito futbolístico para nuestro país”, declaró el federativo.

Cincinatti no tiene la obligación de cederlo para el Mundial Sub 20 que se disputará en Indonesia y dieron el visto bueno de que participe a cambio de no prestarlo ahora. La competición internacional comenzará el 20 de mayo y todavía no se conocen los grupos.