Se viene un serie especial entre Costa Rica y Guatemala. Ambas selecciones quedaron sembradas en el Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf, por lo que volverán a verse las caras en un torneo oficial después de casi veinte años.

El primero de los dos partidos tendrá lugar el lunes 9 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Y tanto ticos como chapines llegarán condicionados —para bien o para mal— por los resultados que obtengan ante Guadalupe y Martinica, respectivamente.

Tanta relevancia cobra este cruce, que la afición de la Bicolor se vio sorprendida por una fuerte decisión que tomó Luis Fernando Tena: dejar fuera de la convocatoria a una de las figuras de la Liga Nacional.

Luis Fernando Tena volvió a descartar a “Chucho” López

Este martes, salió a la luz la nómina de Guatemala para la actual fecha FIFA y la ausencia más relevante es la de “Chucho” López. Pese al buen nivel que está teniendo en Comunicaciones, el volante sigue sin poder ganarse un lugar en la consideración del técnico mexicano.

“Yo tengo que enfocarme en lo que está en mis manos, trabajar fuerte y esperar el llamado: si sucede bien y si no aportaré desde donde esté. Lo he venido luchando y no voy a bajar los brazos. Hay muy buenos jugadores en la selección”, aseguró López.

Además, le reveló al medio ISI Deportes que tiene “varios meses sin hablar con él (Tena). Yo creo que desde Islandia”. Fue precisamente ante los europeos, el pasado 13 de enero, que disputó su último encuentro con la camisola Azul y Blanco.

Encuesta ¿Debía \'Chucho\' López ser tenido en cuenta para la Nations League? ¿Debía \'Chucho\' López ser tenido en cuenta para la Nations League? YA VOTARON 0 PERSONAS

“A ‘Chucho’ siempre lo estamos siguiendo. Tiene una gran actitud y creo que en poco tiempo volverá por acá”, comentó Tena sobre el mediocampista, quien lleva dos goles y una asistencia en ocho partidos (457 minutos) entre el Torneo Apertura 2024 y la Copa Centroamericana.

La convocatoria de Guatemala para la Liga de Naciones