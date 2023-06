Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa Oro 2023 y las selecciones están presentando sus convocatorias definitivas. Hace poco se conoció la de Canadá con muchas ausencias importantes y hoy se hizo oficial la de Cuba. Los caribeños no tendrán 5 figuras y se festeja en Guatemala.

Los cubanos comparten el Grupo D junto a los chapines, canadienses y Guadalupe. Para la máxima competencia de Concacaf, no tendrán a varios de sus mejores futbolistas y dejarán el camino un poco más allanado para los dirigidos por Luis Fernando Tena.

Karel Espino, mediocampista que juega en Comunicaciones y conoce a varios de la Selección de Guatemala, sufrió una dura lesión en su rodilla y al ser operado se perderá la Copa Oro 2023. Algo similar le sucedió a Onel Hernández, Norwich City, quien estaba en la última tapa de recuperación y no terminó llegando.

A ellos se le suman: Christian Flores, volante de 23 años que tuvo una rotura de ligamentos mientras jugaba para Pérez Zeledón de Costa Rica. La misma lesión por la que pasó Dairon Reyes, la gran joya cubana que juega para el Inter Miami II y que tendrá que acompañar al equipo desde afuera del campo.

Por último, Cuba no tendrá a su goleador y una de las máximas figuras: Marcel Hernández. Acá no hubo molestias físicas de por medio, sino por diferencias con la Asociación de Fútbol de Cuba. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no terminaron las negociaciones en buen puerto.