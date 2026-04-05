El tenso recibimiento a Comunicaciones y el Fantasma Figueroa en la cancha de Mictlán

Comunicaciones afronta un duelo determinante en la decimoctava jornada del Torneo Clausura 2026, visitando a Deportivo Mictlán en un partido que se juega mucho más que tres puntos. La lucha por la permanencia mantiene al conjunto albo bajo presión, en un escenario donde cada error puede costar caro.

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El ambiente previo al encuentro estuvo cargado de tensión, especialmente por la reacción de la afición local. Los seguidores de los “conejos” aprovecharon la llegada del rival para exhibir mantas con mensajes polémicos, en los que cuestionaron directamente a Comunicaciones, señalando supuestas ayudas arbitrales a su favor.

Entre los mensajes destacó la frase “Sin ayuda se van”, una clara alusión a declaraciones del jugador Janderson Pereira, así como imágenes satíricas que generaron aún más polémica. Incluso, se mostró una representación de un futbolista albo besando al árbitro Mario Escobar, recordando un penal polémico señalado en el partido anterior.

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Tensión dentro y fuera de la cancha

La situación no quedó únicamente en las afueras del estadio, ya que dentro del recinto también se colocaron estas mantas en la malla perimetral. Sin embargo, el árbitro Walter López intervino y solicitó que fueran retiradas, haciendo cumplir el reglamento de competencia para evitar mayores incidentes.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa llega con la obligación de sumar. Comunicaciones necesita una victoria urgente para alejarse de la zona baja y comenzar a respirar con mayor tranquilidad en la tabla acumulada.

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Por su parte, Mictlán buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para complicar a los cremas. El contexto convierte este duelo en un auténtico choque de alta tensión, donde la presión, el ambiente y la necesidad jugarán un papel determinante en el resultado final.