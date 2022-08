Comunicaciones busca el bicampeonato en Guatemala en este Torneo Apertura 2022 pero no comenzó de la mejor manera. Luego de transcurrir dos jornadas, los Cremas todavía no conocen la victoria registrando un empate y una derrota. Luis Ángel Landín llegó como refuerzo para este campeonato defendiendo la camiseta de Comunicaciones y en su debut ante la afición de los Cremas, no le fue del todo bien, sobre todo porque al ser sustituido, los aficionados chapines abuchearon y reprocharon al mexicano.

El profesor William Fernando Coito Olivera en conferencia de prensa dejó unas palabras sobre la mesa relacionadas a este tema con Luis Ángel Landín y fue bastante claro: "Creo que es un caso especial. No es por nada, pero muchas veces también es culpa del periodismo que, a veces, aportamos cosas que no son realidad. Luis ha sido un jugador que ha demostrado aquí la capacidad que tiene y los goles que ha hecho por temporada", aseveró Olivera, respaldando a Luis Landín.

¿Por qué fue abucheado Luis Ángel Landín?

Recordemos que el atacante Luis Ángel Landín tiene un pasado con la camiseta del Municipal en el 2018 y esto ya dicta mucho en tierras guatemaltecas, ya que es el máximo rival de Comunicaciones. Además, en los partidos que ha registrado el mexicano con la camiseta de los Cremas todavía no ha demostrado el nivel que se espera de él. Sobre todo en este último empate ante Guastatoya en casa, donde al azteca no se le vio del todo fino en varias jugadas. Así que por ahora, los seguidores Cremas no le tienen demasiada fe al fichaje de Luis Landín.

Trayectoria de Luis Ángel Landín en Guatemala

Luis Ángel Landín ha pasado el mayor tiempo de su carrera en México, sin embargo en el último tiempo el mexicano se ha desempeñado en la Liga de Guatemala. En la temporada de 2018 defendió los colores del Deportivo Malacateco registrando nueve (9) goles en doce (12) presentaciones. Posteriormente en el 2018 firmó con Municipal anotando cinco (5) goles en (13) partidos con los Rojos. Luego en 2019 llegó al conjunto del Guastatoya donde firmó 65 goles en 105 encuentros. Actualmente represente a Comunicaciones donde se espera que tenga números positivos de cara a este Torneo Apertura 2022.