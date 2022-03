Guatemala de la mano de Luis Fernando Tena se quedó con las dos victorias en la Fecha FIFA en donde disputó dos amistosos: ante Cuba (1-0) y Haití (2-1) en lo que fue también el debut del entrenador mexicano. Triunfos que también servirán para que los chapines puedan subir en el Ranking FIFA. Ante este escenario, Gerardo Gordillo, uno de los titulares de la defensa guatemalteca, analizó lo que ha sido este comienzo bajo el mando de Tena.

“Siempre es bueno empezar ganando para la confianza del profesor y del grupo, pero esto es un proceso y van a existir resultados no deseados que tampoco significa que las cosas están mal. Existirán pasajes de partidos que suframos y tampoco significará que estamos jugando mal. Esto es fútbol, hay que desarrollarlo de la mejor manera y lo que importa es el resultado, no el camino”, comentó Gerardo Gordillo para ESPN.

“La mayoría de futbolistas jugamos en la Copa Oro. Obviamente sí cambió el cuerpo técnico y cambian algunas indicaciones, pero siempre con las mismas ilusiones y ganas de hacer las cosas bien. Obviamente siempre con las ganas de seguir creciendo, estos partidos son buenos y espero que sigan viniendo más. Hoy no somos los mejores porque ganamos y cuando las cosas no salgan bien, no vamos a ser los peores, esto es un proceso, vamos a seguir en él y lo que importa es el resultado final”, finalizó Gerardo Gordillo para ESPN.

La Selección de Guatemala viene de tener uno de sus peores años en 2021 quedando afuera de la Copa Oro en la ronda previa y también de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Además de mostrar poco funcionamiento en cada uno de sus partidos. Así que ese también será el nuevo reto de Tena en Guatemala, devolver la identidad del equipo y que regrese la ilusión al aficionado guatemalteco.